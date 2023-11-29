اتحاد المحامين العرب يثمن دور مصر وقطر في تمديد الهدنة بغزة

ثمن الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، النقيب المكاوي بن عيسى، الجهود المصرية والقطرية في التوصل للهدنة المؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي والنجاح في تمديدها وسعي البلدين للتوصل لإيقاف دائم لإطلاق النار وإنهاء عدوان الاحتلال وحرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة الأمين التي ألقاها نيابة عنه سيد شعبان الأمين العام المساعد لدولة المقر خلال فعالية "تعزيز الصمود لشعبنا المقاوم في قطاع غزة والضفة الغربية"، التي أقيمت بمقر اتحاد المحامين العرب اليوم الأربعاء تحت رعاية الأمين العام والنقيب حسين شبانة رئيس لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع.

كما ثمن بن عيسى، رفض المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية القاطع لمحاولة التهجير القسري للفلسطينيين خارج قطاع غزة وإفشال محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية؛ ودور مصر في إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع واستقبال الحالات الحرجة والعاجلة بالمستشفيات المصرية.

وقال الأمين العام: "تحل اليوم 29 من شهر نوفمبر ذكرى التضامن مع الشعب الفلسطيني الأبي الصامد الذي يواجه عدوانا وحشيا غير مسبوق على قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي"؛ مضيفا أن الشعب الفلسطيني يمر بمحطة خطيرة فلم تتوقف قوات الاحتلال الصهيوني عن ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين العزل في قطاع غزة مستخدما كل ما يمتلكه من أسلحة فتاكة منها المحرم دوليا كقنابل الفسفور الأبيض لإبادة الشعب الفلسطيني دون اكتراث لا بالمعاهدات والقوانين الدولية المحرمة لهذا العدوان الذي لم ولن ينل من عزيمة الشعب الفلسطيني وإيمانه بقضيته".

الاحتلال الإسرائيلي لم يستوعب الدرس

وأكد بن عيسى، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يستوعب الدرس بعد حيث أعلن جيشه أن حربه على قطاع غزة لن تنته إلا بالإفراج عن المحتجزين والقضاء على المقاومة الفلسطينية في الوقت الذي يثبت فيه الفلسطينيون يوما بعد يوم أن قضيتهم لن تنته إلا بتحرير كل شبر من أرضهم وأن مقاوماتهم كانت وستظل نابضة بالحياة حتى انتهاء الاحتلال وتحرير الأسرى الفلسطينيين من السجون.

وقال الأمين العام: "لقد استشهد نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة قرابة ١٦ ألفا وأصيب ٣٥ ألفا أخرون معظمهم من الأطفال والنساء ناهيك عن ٦٥٠٠ مفقود تحت الأنقاض بينهم أكثر من ٤٧٠٠ طفل وامرأة؛ واستهدف الاحتلال المرضى والمصابين داخل المستشفيات خلال العدوان الذي يعتبر وصمة عار في وجه الأمم المتحدة المنطوية على نفسها وغير القادرة على إيقاف حرب محتل معتد غاشم مادامت القوى العظمى لها حق نقض كل القرارات التي تتخذها الأمم المتحدة".

وأشار بن عيسى إلى أن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب أصدرت بيانا فور شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة أعلنت خلاله إدانتها لهذه المجازر، وأنها تعد ملفا لجرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال لرفعه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الاحتلال على ما اقترفه من جرائم بشعة بحق الفلسطينيين من تقتيل وتنكيل وتجويع وتهجير قسري وحرمانه من الماء والمواد الغذائية والكهرباء والوقود وتعريض المهجرين لظروف معيشية قاسية.

وأوضح الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، أن اتخاذ هذا الإجراء القانوني باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية يعد تعبيرا عن تضامن الاتحاد المطلق مع الشعب الفلسطيني .. مشيرا إلى أن الاتحاد سيبقى معاضدا ومدافعا عن القضية الفلسطينية التي يعتبرها القضية المركزية إلى أن تتحرر فلسطين ويرفع الظلم والطغيان عن كامل أرضها، وعاصمتها القدس الشريف من الاحتلال الإسرائيلي.

حضر الفاعلية الدكتور حيدر الجبوري مدير إدارة شؤون فلسطين بالجامعة العربية وأعضاء لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع باتحاد المحامين العرب وعدد من المحامين والحقوقيين العرب.