توقعات بتراجع التضخم في منطقة اليورو خلال نوفمبر

من المتوقع أن تَصدر غدا بيانات التضخم في منطقة اليورو، وتشير التقديرات إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين سيتراجع إلى مستوى نحو 2.8% في نوفمبر من 2.9% في أكتوبر، وهي أدنى قراءة مسجلة منذ يوليو 2021، ولكنها ما زالت تتجاوز مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

منطقة اليورو

وكانت رئيسة المركزي الأوروبي،كريستين لاغارد، قد توقعت مؤخرا استمرار ضعف النمو في منطقة اليورو خلال العام الحالي.

وأوضحت لاغارد، للبرلمان الأوروبي قبل يومين أن ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الطلب يعيقان التنمية الاقتصادية في منطقة اليورو، مؤكدة موقفها المألوف بشأن السياسة النقدية، ويتوقع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أن تظل أسعار الفائدة الرئيسية عند المستوى الحالي لفترة طويلة بما يكفي لاستعادة استقرار الأسعار.

انكماش اقتصاد السويد في الربع الثالث في إشارة إلى ركود محتمل

اقتصاد السويد

شهد الاقتصاد السويدي في الربع الثالث من العام الجاري ثاني انكماش له، ما يشير إلى ركود محتمل.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء عن هيئة الإحصاء السويدية أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض بنسبة بلغت نحو 0.3% في الربع المنتهي في أكتوبر.

وقالت يسيكا إنغدال، مديرة قسم الحسابات القومية في وكالة الإحصاء "انخفض الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي. كان الانكماش الاقتصادي واسع النطاق، لكن صادرات الخدمات القوية تمكنت من كبحه".

ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تصفية المخزونات وانخفاض استهلاك الأسر. وأشارت أنغدال إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي للأسر للربع الخامس على التوالي. ومقارنة بالربع الثالث من عام 2022، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4%.

ربعان متتاليان من الانكماش- هذا هو التعريف الشائع للركود- على الرغم من استخدام الاقتصاديين في لجنة تأريخ دورة الأعمال في منطقة اليورو مجموعة أوسع من البيانات، بما في ذلك إحصائيات التوظيف.

يشار إلى أن السويد عضو في الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تستخدم عملة اليورو.