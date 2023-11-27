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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ستولتنبرغ.. السويد وفت بوعودها وحان الوقت الآن لتنجز تركيا عملية انضمام

بوابة الوفد الإلكترونية

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ اليوم الاثنين من تركيا، الى المصادقة على انضمام السويد الى الناتو "في أسرع وقت ممكن".

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ستولتنبرغ.. لا ينبغي لحلف الناتو التوقف عن دعم أوكرانيا ويؤكد ضرورة عدم الاستهانة بروسيا

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وخلال مؤتمر صحفي في بروكسل، قال ستولتنبرغ: "السويد وفت بوعودها وحان الوقت الآن لتنجز تركيا عملية انضمام" هذا البلد.

 

جدير بالذكر أنه في منتصف نوفمبر، بدأ البرلمان التركي مناقشة بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي والمعلق منذ مايو 2022 ويتطلب إجماع أعضاء الحلف الأطلسي البالغ عددهم 31.

 

وتركيا، إلى جانب هنغاريا، هما آخر دولتين من بين 31 عضوًا في حلف الأطلسي لم تصادقا بعد على انضمام ستوكهولم، بعد موافقتهما على انضمام فنلندا في 31 آمارس.

 

وتخلى إردوغان عن معارضته لهذه الخطوة في يوليو، محيلا الأمر على البرلمان التركي بعدما ضغط لأشهر على السويد منددًا بتساهلها تجاه بعض اللاجئين الأتراك والأكراد الذين تتهمهم أنقرة بـ"الإرهاب".

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