موعد مباراة مانشستر يونايتد وجالطة سراي في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يحل مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفا ثقيلًا على نظيره جالطة سراي التركي مساء اليوم، في المواجهة المرتقبة التى تجمع الفريقين علي ملعب "تورك تيليكوم آرينا"، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.



موعد مباراة مانشستر يونايتد وجالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة مانشستر يونايتد وجالطة سراي في دوري أبطال أوروبا الساعة الثامنة الا الربع مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة الا الربع بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وجالطة سراي

وتذاع المواجهة المرتقبة بين مانشستر يونايتد وجالطة سراي في دوري الأبطال عبر قناة beIN Sports HD 2.

