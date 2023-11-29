بطريقة صحية.. حضري السمك بالليمون والثوم واحصلي على بشرة صافية

يحتوي السمك على العناصر الغذائية الهامة للجسم، ويضم أحماض دهنية هامة مثل الأوميجا 3، والذي يعمل على علاج مشاكل لبشرة وتقوية الذاكرة، والحصول على شعر صحي ولامع، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالمقلاة الهوائية لسعرات حرارية أقل.

سمك بالليمون والثوم بالمقلاة الهوائية

طريقة عمل سمك بالليمون والثوم بالمقلاة الهوائية

المقادير

- سمك : كيلو

- عصير ليمون : ربع كوب

- ثوم : 5 فصوص

- فلفل رومي : 1 حبة

- خل أبيض : ملعقة كبيرة

- دقيق : كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- كمون : ملعقة صغيرة

- كزبرة يابسة : نصف ملعقة صغيرة

- بهار سمك : نصف ملعقة صغيرة

- زيت نباتي : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

بعد تنظيف السمك أحدثي شقوقاً فيه بواسطة سكين حاد.

في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي الفلفل الرومي، والثوم، وعصير الليمون، واطحني المكونات جيداً حتى يصبح الخليط متجانساً.

أضيفي البهارات إلى الخليط وحركي جيداً.

غلّفي السمك بالتتبيلة ثم يُغلف بالدقيق.

في سلة القلاية الهوائية ضعي الزيت ثم وزعي السمك.

اتركي السمك في القلاية حتى ينضج تماماً ويصبح مقرمشاً من الخارج ثم قدميه.

فوائد تناول السمك

يحسن صحة القلب

تحتوي الأسماك الدهنية على معظم أحماض أوميغا 3 الدهنية وهي نوع من الأحماض الدهنية غير المشبعة التي يتم الترحيب بها لتأثيراتها الصحية الجيدة على القلب، وعلى وجه الخصوص يفيد أوميغا 3 من الأسماك قلبك عن طريق تحسين الدهون ، وخفض ضغط الدم ، ومكافحة الالتهابات وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

يعزز الصحة العقلية

وجدت العديد من الدراسات الحديثة أن تناول الأسماك بانتظام يرتبط ارتباطًا وثيقًا بانخفاض خطر الإصابة باضطرابات المزاج مثل الاكتئاب.

يحافظ على الرؤية الجيدة

يساعد تناول الأسماك بانتظام في الحفاظ على وضوح الرؤية وعينيك في أفضل حالاتها، خاصة مع تقدمك في العمر.

يحسن نوعية النوم

إذا كنت تواجه مشكلة في النوم، فإن تناول السمك قد يؤدي إلى تحسينه حيث يعتقد الخبراء أن الأسماك قادرة على تحسين نوعية النوم بسبب التركيزات العالية من فيتامين د.

يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية

يساعد فيتامين د الموجود في الأسماك أيضًا على تنظيم جهاز المناعة لديك ، ويمنعه من مهاجمة الخلايا السليمة عن طريق الخطأ، ويمكن أن يؤدي الضرر الخلوي الناجم عن هذه الظاهرة إلى أمراض المناعة الذاتية ، مثل مرض السكري من النوع الأول والتصلب المتعدد ومرض الاضطرابات الهضمية.

يساعد في الوقاية من الربو

في دراسة حديثة ، وجد الباحثون أن أنواعًا معينة من أوميغا 3 من الأسماك مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالربو بنسبة 62% ، وهي حالة مزمنة تتسبب في تضيق وتضخم الممرات الهوائية ، مما يجعل التنفس صعبًا ،وفي الوقت نفسه أظهرت دراسة أجريت عام 2013 أن الاستمتاع بالأسماك بانتظام يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالربو عند الأطفال بنسبة 24٪.

توفر العناصر الغذائية الأساسية

تمنحك الأسماك كميات كبيرة من فيتامين د لأنها من أفضل المصادر الغذائية لهذه المغذيات الأساسية ،والأسماك الدهنية أو الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل غنية أيضًا بالفوسفور والحديد والزنك واليود والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين B2.