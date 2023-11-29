تحرير ٧٩ محضرًا فى حملات تموينية بالإسماعيلية

‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بتنفيذ عدة حملات تموينية، اليوم الأربعاء، لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وأسفرت الحملة اليوم، عن تحرير عدد من المحاضر التالية: فيما يخص الرقابة على المحال التجارية تم تحرير ١٩ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و٣٠ محضر لعدم حمل شهادة صحية، وعدد ١٠ محاضر إنذار بيئة، وعدد ٤ سلع منتهية الصلاحية، ومحضر احتكار.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير ١٣ محضر مخالفات مخابز، ومحضرين لعدم نظافة أدوات العجن.

وأكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق؛ للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار الرسمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين ومحتكري السلع.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

وأكد أحمد منصور وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية انة تم تكليف المهندس عبدالحميد حسين مدير الرقابة والمتابعة التمونية بالإسماعيلية بشن حمالات تمونينة على كافة المحلات والتجار فى المراكز والمدن والأحياء للاتزام بالأسعار وعدم احتكار السلع الغذائية الأساسية وعمل تقرير يومي وعرضه على الوزير المحافظ فهمى بشارة

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ وتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة وتم تخصيص أرقام للشكاوى التموينية وعلى المتضررين من جشع التجار الاتصال على الأرقام التالية

رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨