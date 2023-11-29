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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

قائد قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ووزير الدفاع اليمني يبحثان أوجه التعاون المشترك

بوابة الوفد الإلكترونية

بحث قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع اليوم الأربعاء، مع وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن بن محمد الداعري أوجه التعاون المشترك والدعم المتواصل من قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن للجيش اليمني؛ لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق.

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اليمن والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون الأمني

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وزير الدفاع اليمني يشيد بجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن اللقاء يأتي استمرارا للتنسيق الدائم والمباحثات المستمرة بين وزارة الدفاع اليمنية وقيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

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