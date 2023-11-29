قائد قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ووزير الدفاع اليمني يبحثان أوجه التعاون المشترك

بحث قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع اليوم الأربعاء، مع وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن بن محمد الداعري أوجه التعاون المشترك والدعم المتواصل من قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن للجيش اليمني؛ لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن اللقاء يأتي استمرارا للتنسيق الدائم والمباحثات المستمرة بين وزارة الدفاع اليمنية وقيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.