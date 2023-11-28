عاجل
طلاق يوسف الشريف وإنجي علاء
الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير الدفاع اليمني يشيد بجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

بوابة الوفد الإلكترونية

أشاد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، بالجهود الحثيثة والتدخلات التنموية الكبيرة للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في كافة المجالات وفي مختلف المحافظات اليمنية.

txt

الإمام الأكبر يعلن استعداد الأزهر لافتتاح معاهد أزهرية في اليمن

txt

للمرة الثانية.. خطف ناقلة نفط إسرائيلية قبالة سواحل اليمن من مسلحين مجهولين


واستعرض الوزير اليمني - خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأنت" - مستجدات الأوضاع في اليمن في ضوء مبادرة المملكة العربية السعودية لإحلال السلام في اليمن .


وثمن وزير الدفاع اليمني، دعم السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للشعب اليمني على كافة الأصعدة .

مواد متعلقة

الزُبيدي والاتحاد الأوروبي يبحثان جهود إحلال السلام في اليمن

الدفاع الأمريكية تعلن اعتراض مسيّرات مفخخة أطلقت من اليمن

البنتاجون يُعلن إسقاط طائرة مُسيّرة فوق البحر الأحمر انطلقت من اليمن

موسكو: الولايات المتحدة تستخدم العقوبات ضد اليمن لتحقيق "أهدافها الأنانية"

تحذيرات من إعصار تيج.. ترقب لعاصفة شديدة تضرب اليمن وعمان

سفينة حربية أمريكية تعترض قذائف "حوثية" قرب اليمن
الجريدة الورقية