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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

اليمن والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون الأمني

اليمن والاتحاد الأوروبي
اليمن والاتحاد الأوروبي

 

بحث وكيلا وزارة الداخلية اليمنية، اللواء الركن محمد الأمير، واللواء الركن عبدالماجد العامري، مع عدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات الأمنية.

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وتناول الجانبان -حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية الرسمية، اليوم /الثلاثاء/- تعزيز الجهود في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وبناء قدرات الوزارة وكوادرها البشرية، وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في عدن والمحافظات المحررة.

وتطرق الأمير والعامري، إلى "الجرائم الدموية التي ترتكبها مليشيات الحوثي، وكذا سعيها لتهديد الأمن والسلم المجتمعي في دول الجوار والمنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية من خلال أعمال القرصنة البحرية واختطاف السفن التجارية"، داعين المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغط على المليشيات الحوثية وتصنيفها كمنظمة إرهابية.

من جهتهم، عبر سفراء الاتحاد الأوروبي، عن سعادتهم بهذا اللقاء، وتطلعهم إلى تعزيز التنسيق في المجالات ذات العلاقة بالشأن الأمني.

الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لجهود مجلس القيادة الرئاسي اليمني للسلام

أكد سفراء الاتحاد الأوروبي، في اختتام زياتهم المشتركة إلى "عدن" اليمن، اليوم /الثلاثاء/، دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي اليمني وجهود السلام الجارية.

وذكر بيان على الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي، أن سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابرييل مونويرا فينيالس، وسفيرة فرنسا كاثرين كورم كمون، وسفير ألمانيا هيوبرت جاجر، وسفيرة هولندا جانيت سيبن، اختتما زيارتهما إلى اليمن، اليوم، بعد لقاء العديد من المسؤولين اليمنيين.

وأشار البيان إلى أن السفراء التقوا برئيس الوزراء معين عبدالملك سعيد، ووزير الخارجية أحمد بن مبارك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، وكبار المسؤولين من وزارتي الدفاع والداخلية.

وأكد السفراء دعم الاتحاد الأوروبي لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة اليمنية في الوقت الذي يواصلون فيه الانخراط بشكل بناء في جهود السلام الجارية.

وأشادوا بعمل الحكومة الهادف إلى زيادة الإيرادات وتحقيق استقرار الاقتصاد، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات وتحسين تقديم الخدمات في ظل ظروف صعبة للغاية في سياق إقليمي معقد للغاية.

وشدد السفراء على أهمية ضمان بيئة عمل مواتية للجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية التي تساعد اليمنيين.

كما أجرى دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي تبادلات مفيدة مع مجتمع الأعمال في عدن، حيث استمعوا إلى التحديات الكبيرة التي يواجهونها وأكدوا دعمهم للدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع الخاص في بناء يمن مزدهر ومستقر.

وأكد رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي، مجددًا دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة في اليمن.

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