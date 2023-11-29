المراقبون الأوروبيون يعرقلون الانتخابات فى الكونغو بسبب انعدام الأمن

أشار الاتحاد الأوروبي، إلى أن مراقبيه الذين أرسلوا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل انتخابات 20 ديسمبر/كانون الأول لم يتمكنوا من "الانتشار في جميع أنحاء البلاد لأسباب أمنية"، مما يجعل مهمتهم "مستحلة" في نهاية المطاف.

وأعلن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن مراقبي الاتحاد الأوروبي الأربعين غير قادرين حاليًا على الانتشار في البلاد لأسباب أمنية، مما يجعل المراقبة الضرورية على المدى الطويل مستحيلة، الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن هذه "دراسة مختلف الخيارات الممكنة بالتعاون مع سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وأعلن رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، عن إرسال هذه البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات، وهي الأولى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ أكثر من 10 سنوات، في بداية نوفمبر.

وشدد على أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لتوطيد الديمقراطية في جمهورية الكونغو الديمقراطية والتعاون الثنائي بين جمهورية الكونغو الديمقراطية والاتحاد الأوروبي".

بدأت الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية والرئاسية في 19 تشرين الثاني/نوفمبر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي دولة شاسعة يبلغ عدد سكانها حوالي 100 مليون نسمة والرئيس فيليكس تشيسكيدي (60 عاما) مرشح لإعادة انتخابه هناك.

وتشهد البلاد منذ ما يقرب من 30 عامًا أعمال عنف ترتكبها الجماعات المسلحة في الشرق، حيث تنتشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ومجموعة شرق إفريقيا.

ويبلغ العنف في الشرق حاليًا ذروته مع عودة التمرد القديم، حركة إم 23، الذي تدعمه رواندا المجاورة، والذي سيطر على أجزاء كبيرة من منطقة شمال كيفو، إلى ساحة التمرد.

قررت حكومة الرئيس تشيسيكيدي عدم تجديد ولاية قوة مجموعة شرق أفريقيا المنتشرة لمحاربة حركة 23 مارس بعد 8 ديسمبر.

وفي الوقت نفسه، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، الموجودة في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عام 1999، يوم الأربعاء الماضي أنها وقعت مع الحكومة خطة لسحب قوات حفظ السلام البالغ عددها 14 ألف جندي المنتشرة في البلاد، وخاصة في الشرق.