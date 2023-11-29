باحث بالمركز المصري للفكر: مصر بذلت جهودًا حثيثة لتمديد الهدنة في غزة

كشف محمد عبد الرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن الدور الذي لعبته مصر في حرب غزة منذ اللحظات الأولى حتى الوصول لوقف مؤقت لإطلاق النار، مشددًا على أن مصر بذلت جهودًا حثيثة من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة وتمديدها ليومين وتواصل مصر جهودها لتمديد الهدنة أكثر.

دور مصر في حرب غزة

وأضاف أن مصر عقدت العديد من الاجتماعات وأجرت اتصالات من أجل تمديد الهدنة، على الرغم من وجود بعض المعوقات التي شابت عملية تسليم المحتجزين والأسرى تحديدًا في اليوم الثاني من الهدنة، وذلك خلال مداخلة هاتفية لقناة “إكسترا نيوز”.

وأشار إلى أن جهود مصر أسهمت بشكل فعّال في سريان الهدنة دون وجود مشكلات أو خرق للهدنة، مؤكدًا أنه تم تسليم المحتجزين الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في موعد محدد، وكذلك فيما يتعلق إطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفقًا للجداول التي وضعت في هذا الشأن.



وأوضح أن تمديد الهدنة الإنسانية الحالية في قطاع غزة في صالح العديد من الأطراف وعلى رأس هذه الأطراف الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تريد اتساع رقعة الصراع بين إسرائيل وحماس، مشددًا على أن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على تمديد هذه الهدنة وتضغط على إسرائيل من أجل الموافقة على هذا التمديد.

وأكد أنه من مصلحة إسرائيل أيضًا تمديد الهدنة الإنسانية خاصة بعد إطلاق سراح عدد كبير من الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة.