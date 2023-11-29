"آداب أسيوط" تنظم ندوة حول "الإعلام وتعزيز الوعى بحقوق المواطنة ومواجهة الشائعات"

استضافت كلية الآداب بجامعة أسيوط، اليوم الأربعاء 29 نوفمبر، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ندوة توعوية حول "الإعلام وتعزيز الوعى بحقوق المواطنة، وكيفية مواجهة الشائعات المغلوطة"، ضمن سلسلة ندوات "مصر تنتخب"، التي ينظمها مركز دراسات المستقبل، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب، وذلك بقاعة الدكتور عزت عبد الله بكلية الآداب.

جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي علوان عميد كلية الآداب، ووكلاء الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب بالكلية.

حاضر في الندوة الدكتور محمد أحمد عدوى أستاذ العلوم السياسية بكلية التجارة، ومدير مركز دراسات المستقبل، والدكتورة رحاب الداخلى رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب، والمستشار الإعلامى لرئيس الجامعة.

المنشاوي: نستهدف إثراء الوعى بحقوق المواطنة لدى الشباب لتعميق الانتماء والولاء للوطن

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص جامعة أسيوط على توعية الشباب بحقوق المواطنة،

وتنمية الانتماء والولاء لديهم، ودعم الهوية الوطنية، لتحقيق الترابط والانسجام بين أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لترسيخ سمات الدولة الوطنية، والحفاظ على استقرارها سياسيًا ، وأمنيًا، واجتماعيا.

وأوضح الدكتور مجدي علوان، أن فعاليات الندوة تعكس إيمان إدارة الجامعة؛ بدور الشباب فى دفع قاطرة التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية الدولة المصرية، التى تمر بمنعطف سياسي مهم، وهو انتخابات الرئاسة، مؤكداً ضرورة مشاركة المواطنين فى هذا الاستحقاق السياسي.

ومن جهته، أوضح الدكتور محمد عدوى، أن الندوة تناقش عدة محاور، أبرزها: الانتخابات وأسس ومبادئ المواطنة الفعالة، ومعايير اختيار المؤهل لمنصب الرئاسة من خلال برنامجه الانتخابي سواء على المستوى الداخلي والخارجي، والاستحقاقات السياسية فى دستور 2014 لجمهورية مصر العربية، وأهمية صوتك الانتخابى، وطرق مراقبة الدولة لسير العملية الانتخابية بنزاهة.

وفى محاضرتها، وأشارت الدكتورة رحاب الداخلى، إلي أهمية دور الإعلام في العصر الحالى بوسائله المختلفة، موضحةً أن الحرب الإعلامية لا تقل ضراوة عن الحرب فى ساحة القتال، وأن كل من يتعامل مع الإعلام أصبح مستخدماً فعالاً، وصاحب محتوى مؤثر فى الرأى العام من خلال السوشيال ميديا، مؤكدةً علي أهمية تقديم صالح الوطن علي أية مصالح أخري، إلي جانب اختيار المضمون والمحتوي الهادف الذي يعود بالنفع علي المجتمع.

وأشارت الدكتورة رحاب الداخلي أننا نعيش عصر الإعلام، نظرًا لتعدد وسائل الاتصال والإعلام، ودوره الخطير في التأثير على المزاج لدى الجمهور، و‏أن أي إنسان في أي وطن له حقوق، وعليه واجبات مهما كانت ديانته أو جنسه أو مذهبه، وأن الإعلام بوسائلها المختلفة له دور في تعزيز قيم المواطنة، والتأثير في المواطنين.

وحذرت المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة؛ من خطورة الرسائل الإعلامية والشائعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار، وخاصةً بعد استخدام تطبيقات ومجالات الذكاء الاصطناعي، موجهةً بضرورة التأكد من صدق المعلومات من مصادرها الرسمية الموثقة قبل تداولها، تجنباً لتزييف الحقائق، ونشر الأكاذيب، والانسياق خلفها، وعدم ترويج المعلومات من مصادر غير موثقة، وعدم الاستجابة بسهولة لأي أقول من حولنا، وعند الاستفسار عن أي معلومة نتعامل مع أصحاب الصلة بالموضوع، ونقف أن توقف عن التكهن بما لا نعرفه.

جدير بالذكر، على هامش الندوة تم فتح باب المناقشة، والإجابة على الأسئلة التي طرحها الحضور

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة