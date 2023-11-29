"الناتو": تواصل المحادثات مع الأردن لافتتاح مكتب إقليمي يعزز الشراكة

أكد نائب الأمين العام المساعد في حلف شمال الأطلسي "الناتو" خافيير كولومينا، مواصلة الحلف محادثاته في السعي لافتتاح مكتب إقليمي في الأردن، وهو أول وجود له في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معربا عن أمله في اتخاذ قرار بإنشاء المكتب "قريبا".



وقال كولومينا، في مقابلة خاصة لقناة "المملكة" من بروكسل، إن المكتب سيعزز الشراكة والعلاقة الثنائية والقوية بين "الناتو" والأردن، كما أنه سيكون حلقة وصل بين الحلف وجهات مهمة في المنطقة.

وأضاف كولومينا: "سيكون من الجيد جدًا أن يكون لدينا أشخاص على الأرض يمكنهم فعليًا متابعة القرارات المختلفة التي يتخذها الحلفاء، في مؤتمرات القمة والاجتماعات الوزارية"، وهذا هو هدف المكتب.

وأوضح أن المحادثات التي أجراها الحلف مع المملكة الأردنية ومع الحلفاء جيدة للغاية في سبيل إنشاء المكتب، ونأمل في أن يتم اتخاذ القرار قريبا.

وعن زيارته الأردن خلال شهر أكتوبر الماضي، قال كولومينا، إن الزيارة سارت بشكل جيد للغاية، موضحا أنه شارك في المؤتمر الدولي بشأن الأسلحة الصغيرة والخفيفة، الذي نظمته القوات المسلحة الأردنية وحلف "الناتو".

وأضاف أنه عقد اجتماعات "مثمرة للغاية" مع رئيس الأركان المشتركة ومدير المخابرات العامة ومسؤولين في وزارة الخارجية.

وتابع: "وصلنا إلى مستوى ممتاز بالعلاقات الثنائية بين الأردن وحلف الناتو، يشمل الكثير من التعاون في مجالات التدريب والتعليم ودورات اللغة والتدريبات العسكرية وفي الحوار السياسي".

وأشار إلى أن الحلف قدم حزمة لبناء القدرات الدفاعية للأردن جرى تعزيزها مؤخرا، بما يشمل دعم مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن السيبراني وإدارة الأزمات، مما يدل على متانة العلاقات الثنائية، مبينا أن زيارته إلى عمان وزيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى مقر الحلف في بروكسل مطلع الشهر الحالي، تؤكدان أيضا متانة العلاقات الثنائية وعمقها بين الجانبين.

