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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الأردن والأمم المتحدة يبحثان سبل تكثيف الجهود الدولية لتقديم المساعدات إلى غزة

علم الأردن
علم الأردن

استقبل أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية للشؤون الدبلوماسية ، السفير ماجد القطارنة، اليوم الأربعاء، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، جورج موريرا دا سيلفا، في اجتماع تناول تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.

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وبحث الاجتماع سبل تكثيف الجهود المستهدفة ضمان تدفق المساعدات إلى غزة، وبما يضمن استمرار المنشآت الحيوية والمستشفيات في تقديم خدماتها للفلسطينيين في القطاع.

 

وأكد الاجتماع، طبقًا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤلياته والعمل على وقف الحرب والكارثة الإنسانية، انسجامًا مع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية الداعية لوقف الحرب.

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