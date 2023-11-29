مدير تعليم ابوتشت يتابع انتظام الدراسة والانضباط الإداري بالمدارس

اجري المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الاربعاء ٢٩ نوفمبر الجاري يرافقه هاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وحدادي صابر مسؤول الأمن، جولة تفقدية لمتابعة انتظام الدراسة والانضباط الإداري ومدي استعداد وجاهزية المدارس التي تم اختيارها لتكون لجانا انتخابية خلال الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها الشهر المقبل وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا التي تقضي بضرورة المتابعة اليومية لسير العملية التعليمية بالمدارس.

شملت جولة المدير العام مدرسة تيجة للتعليم الأساسي ومدرسة العوامر الغربية الابتدائية المشتركة ومدرسة العوامر الغربية الإعدادية المشتركة.

و تفقد مدير عام الإدارة، الفصول الدراسية للاطمئنان على انتظام التلاميذ والطلاب داخل الفصول أثناء اليوم الدراسي وتابع السجلات المدرسية وسجلات إعداد المعلمين والمعلمات مشددا على ضرورة رفع علمي جمهورية مصر العربية ومحافظة قنا في واجهة المدرسة وتأدية تحية العلم كل يوم دراسي بالقواعد والضوابط المنظمة لتعزيز حس الولاء والانتماء للوطن لدي التلاميذ.

وشدد مدير عام الإدارة على ضرورة تواجد مسئول الأمن المدرسي وتحديد هوية الزائرين و توقيعهم بالتوقيتات الفعلية و إحكام إغلاق الأبواب عقب دخول التلاميذ، والطلاب مؤكدا علي ضرورة رصد الغياب اليومي ومتابعة الإشراف على الفناء و الأدوار.

وشدد قاصد على استعداد وجاهزية المدارس التي تم اختيارها كمقرات انتخابية من حيث توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة من مصادر الطاقة والمياه، وتوافر غرفة ذات أبواب ونوافذ حديدية لتخزين صناديق الاقتراع وتوافر الأثاث المكتبي للسادة رؤساء واعضاء اللجان وتوافر استراحات لقوات تأمين اللجان والاهتمام بالنظافة العامة و الظهور بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف أثناء اجراء العملية الانتخابية بالمدارس.