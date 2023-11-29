مركز اعداد القادة بجامعة بنها ينظم ندوة الولاء والإنتماء والمشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظم مركز إعداد القادة بجامعة بنها ندوة بعنوان " الولاء والانتماء والمشاركة في الانتخابات الرئاسية" وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها و الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور إبراهيم راجح المشرف العام على مركز إعداد القادة بجامعة بنها .

حاضر فيها الدكتور طاهر نصر أستاذ الموارد البشرية بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

أقيمت الندوة بكلية الأداب بجامعة بنها

بحضور الدكتور أمجد حجازي عميد كلية الأداب والدكتور عربي الطوخي وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع بكلية الأداب

أقيمت الندوة خلال فعاليات اليوم (الثالث) من برنامج إعداد القادة ٤ المقام بمركز إعداد القادة بمشتهر في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري

أقيمت فعاليات الندوة تخت إشراف نائب المشرف العام على مركز إعداد القادة

الدكتور أحمد نجيب ومدير مركز إعداد القادة

سحر الغنام.