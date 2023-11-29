معرض مجاني للملابس في تلا بالمنوفية

نظمت جمعية الأورمان بالمنوفية، اليوم الأربعاء، معرضاً للملابس بالمجان، في قرية كمشيش التابعة لمركز تلا، وبلغ عدد المستفيدين من أصحاب الحالات الإنسانية والمطلقات والأرامل نحو 300 حالة.

وتواصل جمعية الأورمان جهودها لخدمة الحالات الإنسانية ، وسجلت معدلات كبيرة في نوفمبر الحالي .





استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام اللواء خالد عوف مستشار مؤسسة حياة كريمة للمتابعة الميدانية والوفد المرافق له ، على هامش حضور فعالية مؤتمر التمكين الاقتصادي لمؤسسة حياة كريمة وبالتعاون مع جمعية الأورمان تحت مظلة التحالف الوطني لتسليم المشروعات الصغيرة والاكشاك للحالات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة لبدء مشروعاتهم الخاصة وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسي نائب المحافظ ، واللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد .

حيث رحب المحافظ بالحضور على أرض محافظة المنوفية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا والاولى بالرعاية وذلك من خلال التمكين الاقتصادى إيمانا منها أن العمل والإنتاج هم السبيل الوحيد لبناء الإنسان كونه الركيزة الأساسية التى تقوم عليها البلاد ، مثمنا الدور الرائد الذي تقوم به مؤسسة حياة كريمة ومنظمات المجتمع المدنى في تقديم كافة أنواع الدعم المادى والعينى والإنسانى للحالات المستحقة وذوي الهمم اتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية بإطلاق العديد من برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات الإنسانية.

فيما قدم ممثلي مؤسسة حياة كريمة الشكر إلى محافظ المنوفية لمشاركته البناءة في مختلف الفعاليات الخاصة بالمؤسسة وجهوده الملموسة على أرض الواقع بشتى القطاعات على أرض المحافظة فضلا عن تنظيم لقاءات دورية بالحالات الإنسانية وتعزيز التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى وتقديم العون للحالات الأكثر إستحقاقاً لأهالى المحافظة.