جامعة أسيوط تحصد مراكز متقدمة فى حفل ختام مهرجان الفنون الرابع لوزارة الشباب والرياضة

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فوز طلاب جامعة أسيوط بالمراكز الأولى على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، فى حفل ختام مهرجان مراكز الفنون بالجامعات الموسم الرابع ، والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى.

وهنأ الدكتور المنشاوى، الطلاب الفائزين على مشاركتهم المتميزة، وتمثيلهم المشرف لاسم الجامعة، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على دعم و رعاية كافة الأنشطة الطلابية، و توفير ما يحتاجه الشباب الجامعى، للمشاركة في مختلف المحافل و المسابقات، على مستوى الجامعات المصرية والعالمية ، متمنياً دوام النجاح والتميز؛ لكافة طلاب الجامعة.

وأشار الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن تفوق و نجاح جامعة أسيوط في حصد العديد من الجوائز و المراكز المتقدمة، ومشاركتها الإيجابية في مختلف الفعاليات و الأنشطة الطلابية؛ يعد نتاجاً للعمل بروح الفريق الواحد، فضلاً عن تميز أفكارهم وإبداعاتهم في مختلف مجالات العلوم والفنون، مشيدًا بدعم إدارة الجامعة المستمر؛ لأبنائها الطلاب المتميزين في كافة المجالات.

جاءت مشاركة الجامعة فى مهرجان مراكز الفنون؛ تحت إشراف: الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطرى، والمشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، ومحمد جمعه مدير إدارة الفنون بالإدارة العامة لرعاية الشباب، ورشا جلال رئيس قسم الفنون المسرحية والموسيقية، وشيرى وجدى رئيس قسم الفنون التشكيلية، و أحمد محمود مدرب موسيقى، والأستاذة سارة جمال مدربة الفنون التشكيلية، و سهام مسلم مدربة الفنون التشكيلية

وقد فاز من جامعة أسيوط الطالبين؛ محمد محمود بالمركز الثانى فى مجال الفنون التشكيلية " أشغال فنية " ، وفادى رمزى على المركز الثالث فى مجال العزف الموسيقى الفردى " آلة العود، وتم تكريم الطلاب الفائزين فى حفل ختام مراكز الفنون بالجامعات الموسم الرابع؛ من قبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتكريم الموسيقار عمر خيرت على مشواره الفنى.ً