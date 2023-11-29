الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

"النواب العموم العرب" تنتخب السعودية رئيسًا والمغرب أمينًا عامًا ومصر وعمان وفلسطين نوابًا

بوابة الوفد الإلكترونية

انتخبت الجمعية العمومية لجمعية النواب العموم العرب المملكة العربية السعودية رئيسًا للجمعية للدورة المقبلة.

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بعد فوز السعودية.. تاريخ نشأة معرض إكسبو الدولي

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توقيع اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية ومركز الخليج للأبحاث بالمملكة العربية السعودية

وأوضحت الجمعية العمومية - خلال اجتماعها بمدينة مراكش المغربية اليوم الأربعاء ، أنه تم أيضًا انتخاب المملكة المغربية أمينا عاما للجمعية، وانتخاب نواب الرئيس على النحو التالي: جمهورية مصر العربية عن منطقة شمال أفريقيا، وسلطنة عمان عن منطقة الخليج، وفلسطين عن منطقة الشام.

 

وانطلقت اليوم أعمال الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب الذي تستضيفه المملكة المغربية ممثلة بـ(رئاسة النيابة العامة) تحت عنوان "من أجل حوار قضائي عربي مستدام"، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى أول ديسمبر المقبل.

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