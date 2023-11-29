بعد فوز السعودية.. تاريخ نشأة معرض إكسبو الدولي

خطوة جديدة تعد المرة الأولى من نوعها، إذ فازت المملكة العربية السعودية بإستضافة معرض إكسبو 2030 والذي سيُقام خلال الفترة من 1 أكتوبر 2030 إلى 31 مارس 2031 م، بعدما طلبت رسميًا استضافة المعرض تحت شعار"حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل".

فوز السعودية بإستضافة معرض اكسبو

وقد حصلت السعودية على العديد من الأصوات بلغت 119 صوتًا من أعضاء المكتب الدولي للمعارض خلال اجتماع الجمعية العامة بالعاصمة الفرنسية باريس أمس الثلاثاء، مقابل 29 صوتًا لمدينة بوسان الكورية الجنوبية، بينما حازت مدينة روما الإيطالية على 17 صوتًا.

وقد أوضح الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، أن استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030 "ستتزامن مع عام تتويج مستهدفات وخطط رؤية السعودية 2030؛ حيث يُعد المعرض فرصة نشارك العالم خلالها الدروس المستفادة من رحلة التحول غير المسبوقة.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن معرض إكسبو في سطور:

معرض إكسبو هو حدث عالمي يقام كل خمس سنوات ويستمر لمدة ستة شهور في الدولة المستضيفة.

الهدف من إقامة المعرض إبراز التقدم العلمي والتكنولوجي والثقافي للبلدان المشاركة.

يهدف إقامة عرض إكسبو 2030 إلى معالجة التحديات العالمية المشتركة، مثل التغير المناخي والإزدهار للجميع.

سينظم "إكسبو 2030" على مساحة 6 ملايين متر مربع بالقرب من مطار الملك سلمان الدولي الذي يجري تطويره حاليًا.

يشارك في معرض إكسبو دول العالم ومنظمات دولية وتعرض فيه آخر إبتكاراتها وأحدث إختراعاتها.

وتستضيف مدينة أوساكا في اليابان النسخة المقبلة من المعرض لعام 2025 الذي تستضيفه دبي اليوم ويستمر حتى 2025 وسبقتها ميلانو عام 2015م.

وقد أُقيم أول معرض إكسبو دولي في مدينة لندن عام 1851 م، وقد سُمي بـ "المعرض العظيم" وأقيم في قصر الكريستال، الذي بني خصيصًا لاستضافة هذا الحدث.

وقد استضافت مدينة باريس المعرض ستة مرات وأنشيء برج إيفل الأيقونة الفرنسية الأشهر في الأساس كمدخل لإكسبو باريس الذي أقيم عام 1889م.