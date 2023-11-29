الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

موسكو: الهدنة الإنسانية في غزة أمر جيد لكنه غير كاف

بوابة الوفد الإلكترونية

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، إن الاتفاق على هدنة إنسانية في غزة وسط تبادل الرهائن والأسرى أمر جيد، لكنه غير كاف، حيث يجب وقف الحرب وضمان أمن الجميع.

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وأضاف بوجدانوف - في تصريح لقناة (روسيا اليوم) - أنه منذ البداية دعت روسيا إلى وقف الأعمال العدائية، وإلى إطلاق جميع الرهائن، وأن يخرج من غزة من يريد الخروج، وإلى إنهاء هذه المأساة الدموية؛ التي قتل فيها آلاف الأبرياء، مشيرًا إلى أنه إذا استمرت الحرب سيزيد عدد الضحايا.

وأشار إلى أن استمرار القتال يعني تدمير القطاع بأكمله وقتل آلاف الأبرياء، هنا تكمن المشكلة، مضيفا أن الحديث عن الهدن الإنسانية جيد، وتتم الآن عملية تبادل الرهائن والأسرى، وهناك نتائج ملموسة؛ حيث تم إطلاق سراح النساء والأطفال، ولكن هذا ليس كافيًا، ويجب إنهاء الحرب بشكل كامل، والرجوع إلى المسار السياسي لتحقيق الأمن للجميع.
 

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