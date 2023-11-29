رئيس جامعة أسيوط يتفقد وحدات بالمبنى الإدارى بالجامعة لمتابعة انتظام سير العمل

أجرى الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء جولة تفقدية داخل عدد من الوحدات الإدارات، بالمبنى الإدارى بالجامعة، وذلك في إطار تقديم كافة أوجه الدعم المعنوي والإرشادي؛ للعاملين بالجهاز الإداري، ومتابعة انتظام سير العمل

تضمنت جولة رئيس الجامعة: وحدة تكنولوجيا المعلومات، وحدة الطلاب الخريجين التابعة للإدارة العامة لرعاية الشباب، وحدة الملكية الفكرية، ووحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة ITTU، وذلك بمشاركة لفيف من العاملين، والمسئولين المختصين بهذه الوحدات.

وأكد الدكتور المنشاوى، حرص إدارة الجامعة علي خلق بيئة عمل منتجة، تسعي لتعزيز كفاءة الجهاز الإداري، وتحقيق الجودة في أداء الجامعة، مشيراً إلي ضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية في الإدارة الحديثة، لضبط منظومة العمل، وتعزيز الكفاءات الفردية، وتحقيق التميز المؤسسي، وذلك بما يتماشى مع خطة الدولة لتطوير العملية التعليمية بالجامعات بمراحلها المختلفة، وفقاَ لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأشار الدكتور المنشاوى، إلى أهمية وحدة الملكية الفكرية، لافتاً إلي دورها في تسجيل براءة الاختراعات، واتخاذ الاجراءات اللازمة فى ذلك الشأن، فضلاَ عن نشر الأبحاث الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس والمشتركين بالمؤتمرات العلمية المختلفة ومتابعة النشر أولاً بأول ، ونشر أسماء السادة الحاصلين على براءات اختراع وأسماء اختراعاتهم وموضوعاتهم