وزيرا خارجية الإمارات وإيران يبحثان هاتفيًا مستجدات الأوضاع في المنطقة

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي، مع وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتداعياتها الإنسانية والأمنية.



وناقش الجانبان أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى أهالي غزة بوتيرة مكثفة وعلى نحو آمن ومستدام، بالإضافة إلى الأوضاع الراهنة في ضوء الهدنة التي تم التوصل لها، كما استعرضا ملف مكافحة التغير المناخي والجهود العالمية المبذولة في هذا الصدد، في إطار استضافة الإمارات لمؤتمر "COP28" الذي تنطلق أعماله، غدا الخميس، في مدينة إكسبو دبي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).



وأكد الشيخ عبدالله بن زايد، على الأولوية القصوى لحماية أرواح كافة المدنيين، ودعم الإمارات لكافة الجهود الإقليمية والدولية التي تهدف لإنهاء التطرف والتوتر والعنف في المنطقة، مشيرا إلى ضرورة تكثيف إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، بما يلبي احتياجاتهم.



وتناول الاتصال الهاتفي بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك، بما يلبي المصالح المشتركة للبلدين.