محافظ المنوفية ينهى إجراءات تسليم محطة صرف بالباجور







أنهى اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية، أزمة مولد الكهرباء الخاص بمشروع الصرف الصحي بميت البيضا مركز الباجور ، وأمر خلال اتصال هاتفي على المهندس عاطف مهدي رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ، والدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياة الشرب بالتسليم الابتدائي الفوري لمشروع الصرف الصحي

وأمر المحافظ بتسليم المشروع رحمة بالمواطنين مع إبداء كافة الملاحظات فى عملية التسليم ، على ان يتم التشغيل بمولد كهربائي مؤقت لحين وصول المولد الدائم.

وقرر اللواء إبراهيم أبو ليمون ، البدء الفعلي في إطلاق الخدمة بالقرية وذلك حرصا على مصلحة المواطنين وفى استجابة فورية لمطلب أهالى القرية .



جاء ذلك خلال لقائه اليومى بعدد من المواطنين من ابناء المحافظة للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم .

من جانبهم رحب أهالي مشيرف وميت البيضا بتدخل المحافظ .

قال محمد عمرو عشمة من أبناء مشيرف ، إن تدخل محافظ المنوفية جاء في الوقت المناسب ، خصوصا أن الأهالي يعانون منذ فترة طويلة من غرق منازلهم في مياه الصرف الصحي .

أضاف أن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، يفتح بابه لكل مواطن صاحب حق ، ويتميز بقراراته الفورية الحاسمة ، موضحاً أن مشروع صرف ميت البيضا يخدم ميت البيضا وأيضا مشيرف بشكل غير مباشر ، لأن محطة رفع الصرف الصحي بمشيرف تصب في محطة رفع ميت البيضا ومنها إلى سبك الضحاك .

وقال هاني أبو العطا ، من أهالي مشيرف إن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، له بصمة إيجابية كبيرة في مشيرف ، إذ استجاب للأهالى والدكتورة شيرين طايل عضو مجلس النواب قبل نحو 18 شهراً وأمر بتنفيذ بيارة تشريب نجحت في إنقاذ مشيرف من المياه الجوفية .

أضاف أن استجابة المحافظ اليوم لأهالي ميت البيضا ومشيرف تثبت أنه سند للمواطنين ، وصاحب قرار .. وكما استجاب في إنشاء بيارة التشريب ، استجاب وقرر إزالة العراقيل وتسليم المشروع لحين توريد الديزل الجديد وثمنه 3 ملايين جنيه ، وكان سيؤخر المشروع ثلاثة أشهر على الأقل .

وقال المحاسب حسن العجمي من ميت البيضا ، إن محطات رفع الصرف الصحي مربوطة بشبكة كهرباء وكوابل خاصة بعيدا عن شبكات الكهرباء في القرى والانارة العامة ، مؤيدا ثقة الأهالي في اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية .

أضاف أن المحافظ استجاب لأزمة الشوارع الداخلية التى لم تصلها الخدمة ، وسيتم عرض الموضوع بتفصيلاته لتوصيل الخدمة في أسبوع وقت ممكن، مطالبا المحافظ بمواصله الاهتمام بملف الشوارع الداخلية لحين إنجاز الخدمة رحمة بالأهالي .