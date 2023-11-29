الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ المنوفية ينهى إجراءات تسليم محطة صرف بالباجور

بوابة الوفد الإلكترونية



 

أنهى اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية، أزمة مولد الكهرباء الخاص بمشروع الصرف الصحي بميت البيضا مركز الباجور ، وأمر خلال اتصال هاتفي على المهندس عاطف مهدي رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ، والدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياة الشرب بالتسليم الابتدائي الفوري لمشروع الصرف الصحي

وأمر المحافظ بتسليم المشروع رحمة بالمواطنين مع إبداء كافة الملاحظات فى عملية التسليم ، على ان يتم التشغيل بمولد كهربائي مؤقت لحين وصول المولد الدائم.

وقرر اللواء إبراهيم أبو ليمون ، البدء الفعلي في إطلاق الخدمة بالقرية وذلك حرصا على مصلحة المواطنين وفى استجابة فورية لمطلب أهالى القرية .
 

جاء ذلك خلال لقائه اليومى بعدد من المواطنين من ابناء المحافظة للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم .

من جانبهم رحب أهالي مشيرف وميت البيضا بتدخل المحافظ .

قال محمد عمرو عشمة من أبناء مشيرف ، إن تدخل محافظ المنوفية جاء في الوقت المناسب ، خصوصا أن الأهالي يعانون منذ فترة طويلة من غرق منازلهم في مياه الصرف الصحي .

أضاف أن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، يفتح بابه لكل مواطن صاحب حق ، ويتميز بقراراته الفورية الحاسمة ، موضحاً أن مشروع صرف ميت البيضا يخدم ميت البيضا وأيضا مشيرف بشكل غير مباشر ، لأن محطة رفع الصرف الصحي بمشيرف تصب في محطة رفع ميت البيضا ومنها إلى سبك الضحاك .

وقال هاني أبو العطا ، من أهالي مشيرف إن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، له بصمة إيجابية كبيرة في مشيرف ، إذ استجاب للأهالى والدكتورة شيرين طايل عضو مجلس النواب قبل نحو 18 شهراً وأمر بتنفيذ بيارة تشريب نجحت في إنقاذ مشيرف من المياه الجوفية .

أضاف أن استجابة المحافظ اليوم لأهالي ميت البيضا ومشيرف تثبت أنه سند للمواطنين ، وصاحب قرار .. وكما استجاب في إنشاء بيارة التشريب ، استجاب وقرر إزالة العراقيل وتسليم المشروع لحين توريد الديزل الجديد وثمنه 3 ملايين جنيه ، وكان سيؤخر المشروع ثلاثة أشهر على الأقل .

وقال المحاسب حسن العجمي من ميت البيضا ، إن محطات رفع الصرف الصحي مربوطة بشبكة كهرباء وكوابل خاصة بعيدا عن شبكات الكهرباء في القرى والانارة العامة ، مؤيدا ثقة الأهالي في اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية .

أضاف أن المحافظ استجاب لأزمة الشوارع الداخلية التى لم تصلها الخدمة ، وسيتم عرض الموضوع بتفصيلاته لتوصيل الخدمة في أسبوع وقت ممكن، مطالبا المحافظ بمواصله الاهتمام بملف الشوارع الداخلية لحين إنجاز الخدمة رحمة بالأهالي .

الجريدة الورقية