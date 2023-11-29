ختام الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية" شارك.. الكلمة كلمتك " بالمنيا

شهد مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، عبر الفيديو كونفرانس، ختام الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية، تحت شعار "شارك.. الكلمة كلمتك"، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

وبحضور الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب، والدكتور محمد حمدي معاون وكيل الوزارة احمد طه مدير إدارة البرلمان ومركز المعلومات والعلاقات العامة وإدارة الشباب وبحضور ١٥٠ شابا وفتاة من أعضاء البرلمان والكيانات الشبابية بالمنيا وفريق yly.

ومن جانبه، أشار وزير الشباب والرياضة، إلى المشاركة السياسية للشباب ودورها في التأثير على المشهد السياسي المصري، مؤكدا أن أساس التنمية ينبع من فكرة المشاركة، مشيراً إلى عظمة الدولة المصرية والجمهورية الجديدة، في تمكين الشباب في كل مناحي الحياة، وتقدير دورهم وتصدرهم المشهد الوطني بشكل غير مسبوق.

مؤكداً أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية دليل على الوعى الوطنى والإصرار على استكمال مسيرة البناء والتنمية والتقدم، وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن الشباب المصرى يبرهن يوماً تلو الآخر، أنه شريك أساسى فى بناء الوطن والحفاظ عليه، لذا فإن مشاركته فى الانتخابات الرئاسية هي مسئولية وطنية من الدرجة الأولى، وفى إطار دوره ومشاركته في البناء والحفاظ على مصر، ورسم صورة متميزة ومشرفة أمام العالم، الذي ينتظر ويترقب مشاركة المصريين، في أهم وأبرز انتخابات واستحقاق دستوري، وتجسد حالة الوعي الحقيقي لدى المواطنين، وإدراكهم لمسئولياتهم الوطنية، ومسئولياتهم تجاه بلدهم.

لفت "صبحي" إلى أن الشباب المصري أصبح واعيًا ومثقفًا، موضحاً، على قيام وزارة الشباب والرياضة، بالمساعدة في نشر تلك الاشتراطات والالتزامات التى أشارت إليها أعضاء الهيئة الانتخابية الموقرين لنشرها إلكترونيا، وذلك لتثقيف الشباب وتعريفهم بالعملية والإجراءات الانتخابية الرئاسية.

أشاد وزير الشباب بالحملة، والتي تناولت العديد من الموضوعات المهمة ومنها "مفهوم المشاركة السياسية ومستوياتها وأشكالها، وانعكاسات المشاركة السياسية على تحقيق الأمن والاستقرار كأحد أهم مقومات التنمية ومتطلباتها، وأهمية دور الشباب في المشاركة الإيجابية، خلال الانتخابات القادمة، من خلال توعية الأسرة والمجتمع، بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية، والتركيز على البعد المعرفي للمشاركة السياسية، كقيمة مجتمعية وركيز أساسية لبناء المجتمع، واستقراره في ظل الجمهورية الجديدة".