ليفركوزن يفقد نجمه فيرتز قبل مباراته بالدوري الأوروبي

يعاني باير ليفركوزن الألماني من إصابة أحد نجومه قبل مباراتهم المرتقبة أمام هاكن السويدي المقرر لها غدا الخميس في دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.



وتأهل باير ليفركوزن إلى الدور التالي، ويسعى الفريق الألماني للفوز من أجل إعتلاء صدارة المجموعة.

ويغيب عن باير ليفركوزن اللاعب الدولي الألماني فيرتز، بسبب الإصابة التي يعاني منها، وتعرض فيرتز لإصابة عضلية بسيطة، لكن أكد النادي الألماني أن الأمر.



وسيكون باتريك شيك لاعب باير ليفركوزن جاهزا للمشاركة مع باير ليفركوزن بعد غيابه عن المشاركة لمدة 5 مباريات رسمية بعد عودته المحدودة في مباراتين بعد غيابه لعشرة أشهر بسبب الإصابة.



أوضح سيمون رولفس المدير الكرة بنادي باير ليفركوزن في تصريحات صحفية قبل السفر إلى السويد أن سيشارك بالتأكيد ويسير على الطريق الصحيح. كل شيء يبدو جيدا في التدريبات.



ويرغب باير ليفركوزن في تصدر مجموعته من أجل تفادي مواجهة أحد الفرق الهابطة من دوري الأبطال في مرحلة خروج المغلوب، والتأهل مباشرة إلى دور الستة عشر.

ويحتاج ليفركوزن إلى نقطة واحدة في مباراة هاكن، ويعيش الفريق الألماني فترة مميزة بعد تحقيقه الانتصار في 18 مباراة رسمية خاضها حتى الأن هذا الموسم.

