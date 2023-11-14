باير ليفركوزن الأكثر تهديفًا والإنتر الأقوى دفاعا في الدوريات الخمسة الكبرى

تشهد دوريات العالم توقفا في الأيام الحالية ومن بينهما الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، بسبب فترة التوقف الدولية الخاصة بأجندة الفيفا.

فريق باير ليفركوزن يمتلك أفضلية على سائر نظرائه في الدوريات الأوروبية من حيث المعدل التهديفي الكبير بالنظر للمباريات التي لعبها حتى الأن في الدوري الألماني.

سجل ليفركوزن 34 هدفا كأكثر فريق في الدوريات الخمسة من حيث المعدل التهديفي في 11 مباراة فقط بمعدل 3 أهداف لكل مباراة، ويليه مانشستر سيتي الإنجليزي بفارق هدفين.

وعلى المستوى الدفاعي فيعد إنتر ميلان الأقوى من حيث الصلابة الدفاعية باستقبال 6 أهداف فقط ويليه باير ليفركوزن بعشرة أهداف.

ويتصدرمانشستر سيتى ترتيب الدوري الإنجليزي ومعه 28 نقطة، وإنتر ميلان فى الدوري الإيطالي، وباريس سان جيرمان فى الدوري الفرنسي، بينما فاجأ باير ليفركوزن وجيرونا الجميع بصدارة ترتيب البوندسليجا والدروي الإسباني بالترتيب.