باير ليفركوزن يتأهل عن المجموعة الثامنة بعد الفوز على كارباغ بالدوري الأوروبي

انتهت مباراة باير ليفركوزن مع نادي كارباغ اغدام الأذربيجاني بفوز الفريق الألماني بهدف دون مقابل، مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد توفيق بهراموف في اذربيجان، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة والاخيره بالدوري الأوروبي بالموسم الحالي 2023 – 2024.

باير ليفركوزن يفوز على كارباغ ويتأهل لدور خروج المغلوب

سجل هدف باير ليفركوزن الوحيد في اللقاء اللاعب فيكتور بونفياس في الدقيقة 94 من عمر اللقاء عن طريق ضربة جزاء، انقذ بها فريقه ليحسم التاهل الرسمي لدور خروج المغلوب منتظرًا الفريق الخارج من دوري أبطال أوروبا.

بتلك النتيجة يرفع نادي باير ليفركوزن رصيده إلى 12 نقطة في المركز الاول بترتيب المجموعة بفارق 6 نقاط عن كارباغ أغدام صاحب المركز الثاني بـ 6 نقاط.

تضم المجوعة الثامنة بالدوري الاوروبي كل من باير ليفركوزن وكارباغ أغدام ومولدة وهاكين، ولم يحصد الأخير أي نقاط بعدما خسر في الثلاثة مواجهات الماضية ليتأكد خروجه من المسابقة بشكل رسمي.