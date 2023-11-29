خطوات تضمن استجابة الدعاء للميت وانتفاعه به

الدعاء للميت من أفضل الأعمال التي يمكن أن يقدمها الأحياء لأحبائهم الأموات، لذلك يجب أن نحرص على الدعاء لهم، وأن نلتزم بآداب الدعاء، وأن نختار صيغة دعاء مناسبة، وأن ندعو لهم في أوقات فاضلة، لعل الله تعالى يتقبل دعاءنا وينفعهم به.

خطوات الدعاء للميت:

الصدق في الدعاء

لا يتحدد أفضل دعاء للمتوفى بصيغة الدعاء ذاته بقدر ما يتحدد بطريقة قول الدعاء وشعور القلب عند ترديد الدعاء، لذلك يجب أن يكون الدعاء صادقًا من القلب، وأن يشعر الداعي بالرغبة الحقيقية في نفع الميت، وأن يكون الداعي مخلصًا لله تعالى في دعائه.

الالتزام بآداب الدعاء

يتطلب الدعاء للمتوفى أن يعرف الداعِي كيف يدعو الله عز وجل، حيث آداب الدعاء المذكورة في السنة النبوية المطهرة، ومن آداب الدعاء ما يلي:

يبدأ الداعِي دعائه بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

يثني على الله عز وجل بأحب الأسماء إليه.

يرفع يديه بالدعاء إلى الله في ذل وافتقار.

يخفض الصوت بالدعاء.

يلح في الدعاء ولا ييأس.

اختيار صيغة دعاء مناسبة

يوجد العديد من الأدعية التي يمكن الدعاء بها للميت، ويمكن للداعِي أن يختار صيغة الدعاء التي تناسبه، ويشعر أنها نابعة من قلبه، ومن أمثلة هذه الأدعية ما يلي:

اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقِه فتنة القبر وعذاب النار.

اللهم انزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار.

اللهم إن عبادك في ذمتك وحبل جوارك، فقهم فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر لهم وارحمهم، إنك أنت الغفور الرحيم.

الدعاء للميت في أوقات فاضلة

يستحب الدعاء للميت في أوقات فاضلة، مثل يوم الجمعة، ويوم عرفة، وليلة القدر، ووقت السحر، ويوم الجمعة.