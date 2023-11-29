تعليم قوص .. قافلة عمال نظافة تجوب المدارس التى بها لجان انتخابية

قال عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية ، أنه كلف التوجيه المالى والإدارى اليوم الأربعاء لتشكيل قافلة سياره من عمال الخدمات لدعم عمال النظافة بالمدارس التى بها لجان انتخابية فى الاستحقاق الرئاسي الجارى ٢٠٢٤ حيث ستقوم بتكثيف أعمال النظافة باللجان ورفع المخلفات والقمامة وتقليم الأشجار وإعداد المدرسة خدميا قبل تسليمها لمسؤولى الهيئة العليا للانتخابات.

وأضاف مدير تعليم قوص ، أن القافلة السيارة للخدمات التى ستبدأ عملها من غد الخميس بها ٢٠ عامل خدمات ستقوم بدعم العمال الموجودين بالمدارس التى بها لجان انتخابية وذلك لإنجاز الأعمال داخل المدارس بالتنسيق مع مديرى المدارس الذين سيتواجدون داخل المدارس لتذليل اى عائق خدمى قبل تسليم اللجان .

يذكر أن إدارة قوص التعليمية ، ستسضيف ٤٧ لجنة انتخابية بمدارسها بالمدينة وقرى المركز ضمن ٥٣ لجنة انتخابية بقوص والتى أعلن تعليم قوص جاهزيتها خدميا لاستقبال الناخبين باستحقاق الرئاسي الجارى والمزمع عقده في العاشر من ديسمبر المقبل ولمدة ثلاث ايام .