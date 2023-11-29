رئيس جامعة القناة يعلن جوائز التميز البحثي

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة نظمت مبادرة "وطن آمن لمستقبل أفضل" على مدار أربعة أسابيع، استضافت خلالها نخبة مختارة من الخبراء في كافة المجالات، من خلال عقد جلسات حوارية بين الطلاب والخبراء، بمشاركة أكثر من ألف طالب وطالبة على مدار 4 جلسات حوارية.

استضافت خلالها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أ.ح على حفظي محافظ شمال سيناء الأسبق، واللواء أ.ح سمير فرج محافظ الأقصر الأسبق، واللواء دكتور مجدى أمين مبارك ، والدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

مضيفاً أن الجلسات شهدت حضور طلابي كبير وتفاعل مع الضيوف مشيراً إلى أن الجامعة تسعى دوماً إلى زيادة وعي الطلاب؛ لدعم الفكر الإيجابي لديهم، مُقدماً الشكر لجميع القائمين على تنظيم المبادرة.

جاء ذلك أثناء الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة قناة السويس- والذي عقد اليوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر- بمشاركة نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة والسادة عمداء الكليات.

كما ناقش الدكتور ناصر مندور موقف الكليات من الاعتماد، موضحاً أن كليات الزراعة، العلوم، طب الأسنان، الصيدلة، كما تابع رئيس الجامعة استعدادات كليتي الآداب والعلوم الإنسانية وكلية الهندسة للتقدم للاعتماد البرامجي.

كما عرض الدكتور ناصر مندور الخطوات التي تتم لربط جميع منتسبي الجامعة-من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والهيئة المعاونة- بمركز طب الأسرة بالمستشفى الجامعي، تمهيداً لانضمامهم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتاً إلى أن المستشفى الجامعي شكلت فريق عمل يجوب الكليات وفقاً لجدول زمني مُعلن، للتعريف بالإجراءات التي يجب اتخاذها للانضمام إلى المنظومة.

وأحاط الدكتور ناصر مندور مجلس جامعة القناة علماً بقرارات المجلس الأعلى للجامعات بجلسته الأخيرة ببورسعيد، والذي وجه خلالها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي باستمرار جاهزية استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية والاستجابة السريعة للحالات التي تحتاج تدخلاً طبيًا عاجلًا، واستمرار التجهيزات الطبية الكاملة، بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة.



كما أكد المجلس الأعلى للجامعات على أهمية استمرار الجامعات في تنفيذ خطط الأنشطة الرياضية، والفنية والثقافية والاجتماعية خلال العام الجامعي الجاري، والتوسع فيها، والاستمرار في تنمية الوعي القومي لطلاب الجامعات، ودعم المبتكرين، وأصحاب المواهب الرياضية والفنية؛ للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء.

وعن إسهامات الجامعة بقوافل تكامل إقليم شرق الدلتا، فأشار "مندور" إلى أن القافلة الخامسة للتحالف توجهت إلى محافظة بورسعيد وتحديداً إلى منطقة الحظائر بالقبوطي الجديدة، بالتنسيق مع جامعة بورسعيد، وبمشاركة جامعات العريش والسويس ودمياط.

مؤكداً على حرص الجامعة في المشاركة بكافة المبادرات الرئاسية والقومية الكبرى وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة...وتابع أن تحالف جامعات إقليم شرق الدلتا يقوم بدوره المجتمعي ويتوجه بالقوافل التنموية الشاملة، والقوافل الطبية إلى أهالينا في القرى والريف والمدن المصرية المختلفة، لافتاً إلى أن القافلة شارك بها أعضاء هيئة تدريس من كليات الطب، التمريض، الطب البيطري، طب الأسنان حيث تم الكشف الطبي على 257 حالة في تخصصات طبية مختلفة، كما تم تقديم التثقيف الصحي ل40 حالة مرضية.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة رفع درجة الاستعداد داخل الكليات، لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول والمزمع عقدها في الفترة من 2 حتى 26 يناير 2024، وفقًا لقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتابع "مندور" أن امتحانات متطلبات الجامعة تبدأ نهاية الشهر القادم في الفترة من 25 وحتى 28 ديسمبر القادم ، موجها بضرورة إعلان الجداول الامتحانية، وضوابط عقد الامتحانات للطلاب .

هذا ومن المقرر أن تبدأ التخلفات 30 ديسمبر وحتى 1 يناير 2024، وهو الموعد الذي حددته الخريطة الزمنية للعام الجامعي الحالي 2023- 2024

واستمع رئيس الجامعة لتقرير مفصل حول امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول 2023 «الميد ترم»، والتي عقدت خلال شهر نوفمبر الجاري بجميع الكليات.

كما أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة نتائج الجوائز التي يقدمها قطاع الدراسات العليا والبحوث للعام الجامعي 2023

أولا:جائزة أفضل بحث تطبيقي:

الفائز الأول الدكتور عصام عبدالمنعم علي جاد شلبي - كلية الطب ،

الفائز الثاني الدكتور ناصر يوسف مصطفى عبدالمولى - كلية العلوم مشاركة مع الدكتور أيمن عبد المؤمن - كلية العلوم (رحمه الله)، الدكتور صلاح أبو بكر عبدالحميد شطا-كلية العلوم .

الفائز الثالث الدكتور تامر نبيل محمد محمود يوسف - كلية الهندسة، و الدكتور تامر محمد منصور محمد

كلية الهندسة .

ثانيا- جائزة التميز البحثي:

الفائز الأول: الدكتورة شيماء محمد السيد عناني - كلية الصيدلة

الفائز الثاني: الدكتور محمد احمد عبدالرحمن حسانين - كلية العلوم.

ثالثا- جائزة التميز للمشاريع الممولة خارجيا :

فاز بالجائزة الدكتور هشام محمد عبدالله حسین- كلية العلوم، بمشاركة الدكتورة سحر أحمد حسن الشطوري كلية العلوم، والدكتوره هبه سعدطاهر كلية العلوم، والدكتورة عبير عبدالمنعم محمد الشهاوي - كلية الهندسة، والدكتوره سالي حسني طه محمد - كلية الهندسة .

رابعا : جائزة مؤلفي الكتب المنشورة والمترجمة في دور نشر عالمية:

الفائز الأول: الدكتور السيد عويس عمران - كلية الزراعة.

الفائز الثاني الدكتور محمود عباس عابدين - كلية التربية

خامسا - جائزة أكبر معدل استشهاد:

فاز بالجائزة الأستاذ الدكتور ناصر يوسف مصطفى عبدالمولى - كلية العلوم.

سادسا - جائزة التميز في قطاع العلوم الإنسانية للبحوث المنشورة بلغات أجنبية بمجلات ذات معامل تأثير:

فاز بالجائزة مناصفة كلا من :

كريم محمد إبراهيم خليل كلية السياحة والفنادق والدكتوره نهى محمد زكريا العاصي - كلية التربية .

كما فاز بالجائزة مناصفة كلا من :كريم محمد إبراهيم خليل كلية السياحة والفنادق، والدكتور ناصر يوسف مصطفى عبدالمولى - كلية العلوم .

سابعا : فاز بأفضل رسالة دكتوراه كلا من : الدكتوره شيرين عباس محمد عباس - كلية الطب البيطري

والدكتور عمر محمد مسعد الجندي - كلية الهندسة والدكتور أحمد جلال مصطفى عبدالوهاب - كلية الحاسبات والمعلومات، و فاز بأفضل رسالة ماجستير كلا من الدكتوره ندا فايز حسن - كلية الطب البيطرى، والدكتور علاء ربيع محمود معوض - كلية الهندسة .

هذا وقدم الدكتور ناصر مندور التهنئة لعلماء الجامعة الفائزين في تصنيف

قائمة كلارفيت 2023 للعلماء الأكثر استشهادا على مستوى العالم (أعلى 1%)، والتي أسفرت عن ظهور كل من الدكتور جمال المصري أستاذ الهندسة الزراعية بكلية الزراعة في مجال العلوم الزراعية للعام السابع على التوالي، والدكتور محمد عبد الدايم أستاذ علم الأدوية بكلية الطب البيطري لأول مرة لعام 2023.