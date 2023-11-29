الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير النقل يشهد توقيع عقد استثمار عدد من المنشآت الخدمية بنادي السكة الحديد

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد الفريق مهندس  كامل الوزير-  وزير النقل توقيع عقد استثمار عدد من المنشآت الخدمية وذلك بين  نادي السكة الحديد و إحدى الشركات الاستثمارية  وحيث يهدف التوقيع إلى استغلال هذه المباني في أنشطة استثمارية  متنوعة تسهم في زيادة العوائد المادية للنادي خاصة مع خطة التطوير  الشاملة التي يتم تنفيذها حاليا بالنادي والتي تشمل التطوير الشامل للمبنى الاجتماعي والملاعب والاستاد والصالات المختلفة  وزيادة المساحات الخضراء والحدائق بالنادي لخدمة الاعضاء، مضيفا ان هذا التوقيع يعد استكمالا  للمخطط الاستثماري الخاص بالنادي حيث سبق وتم تطوير سور النادي وإقامة محلات تجارية به للمساهمة في زيادة العوائد المادية.

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جاء ذلك في إطار خطة وزارة النقل لتطوير نادي السكة الحديد وتعظيم المنظومة الاستثمارية به والاستغلال الأمثل لكل موارده بما يسهم في تدعيم  الفرق الرياضية ليكون مصدرا لتخريج الأبطال الرياضيين في كل الألعاب وكذلك تدعيم الأنشطة الاجتماعية والثقافية المختلفة بما يسهم في تقديم مستويات متميزة لأعضاء النادي تتلائم  مع عراقة وتاريخ النادي الذي تم إنشاؤه عام 1903.

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