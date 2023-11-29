ازالة 30حالة تعدي على الاراضي الزراعية بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه يتابع اعمال إزالة التعديات عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة خلال الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية.

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وتواصل الجهات التنفيذية بالغربية على مدار اليوم خلال الفترات الصباحية والمسائية تنظيم حملاتها المكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم ،حيث تمكنت تلك الحملات من إزالة 30حالة تعدي على مساحة 16 سهم و 13 قيراط و 2 فدان و ازالة 7 حالات مخالفات للبناء على مساحة 614 م 2 بالإضافة الي تحويل 30 متعدي على الاراضي الزراعية و7 مخالفين للبناء للنيابة العامة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم.