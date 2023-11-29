وزير الشباب: تنفيذ 5 آلاف برنامج للتوعية والتعريف بحقوق الطفل المصري

بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية..

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، رؤساء الوفود المشاركة بالملتقى الدولي لأطفال العالم 2023، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء (الإدارة العامة للبرامج والأنشطة)، في نسخته الرابعة، تحت شعار “رسالة من أجل السلام”، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي تستمر فعالياته حتى 30 نوفمبر المقبل.

رحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بكل الوفود المشاركة في النسخة الرابعة من الملتقى، التي تستضيفها مصر من أجل التأكيد علي أهمية النشء، وتعزيز الإبداع وتعليم الفنون بين أطفال العالم لبناء جسر من السلام والتفاهم بين شعوب دول العالم، وخلق جيل من الأطفال يسعى للسلام والتفاهم وتبادل الخبرات بمختلف هواياتهم، كما تهتم الوزارة بالنشء من خلال تبادل الثقافات ونشر السلام بين أطفال العالم، وهو ما يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية تمكين النشء في مختلف المجالات، وإهداء الملتقى هذه السنة للطفل الفلسطيني، مؤكدا مساندة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفلسطينيين في ظل الأزمة، متمنيًا انتهاء الحرب.

وأشار "صبحي" إلي الرعاية والدعم غير المسبوق الذى تشهده المنظومة الشبابية والرياضية فى مصر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطى الاستراتيجية الوطنية لدعم الشباب والنشء، والتي تبني وتهتم بالنشء، مضيفا أن التنشئة الاجتماعية تبدأ من الأسرة والمدرسة ودور العبادة والبيئة المحيطة بهم، موضحا أن هناك ٥ آلاف برنامج تم تنفذهم خلال خمس سنوات الماضية وشارك فيها أكثر من ١٣١ مليون مستفيد، أكثر من ٢٥% منها للنشء، بهدف التوعية والتعريف بحقوق الطفل المصري والثقافات الخارجية، وهو ما يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية تمكين النشء في مختلف المجالات، والرعاية والدعم غير المسبوقين، الذي تشهده المنظومة الشبابية في مصر.

وخلال اللقاء بعث المشاركون بالملتقى رسالة سلام من أطفال العالم الي كافة دول العالم من أرض السلام مصر، معربين عن سعادتهم بما شاهدوه من نهضة كبيرة في مصر.

حضر اللقاء اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، هالة عثمان مدير عام الإدارة العامة البرامج والأنشطة، الدكتور محمد فوزي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم.

الجدير بالذكر، يشارك في الملتقى أكثر من 700 طفل، من 33 دولة، تتمثل في (الأردن، السودان، أرمينيا، الأرجنتين، سوريا، رومانيا، اليابان، تونس، نيجيريا، بلغاريا، باكستان، ليبيا، ليتوانيا، اليونان، البوسنة والهرسك، اندونيسيا، بولندا، العراق، الكاميرون، إيطاليا، بنجلاديش، غينيا الاستوائية، إسبانيا، ميانمار، اليمن، تنزانيا، فيتنام، انجولا، سريلانكا، تايلاند، فلسطين، صربيا، والبلد المستضيف مصر)، للمرحلة السنية من 12 : 17 سنة، وكذلك الفرق الفنية الفائزة كنوز مصرية.

