رصد سيارة محملة بـ 2500 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من ضبط (سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا) أثناء قيادته سيارة "فنطاس" بدائرة قسم شرطة الأقصر بداخلها (2500 لتر سولار "بدون أوراق أو فواتير").

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

رصد 250 قضية مخدرات وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي



شن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية، حملات مكثفة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (250) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (268) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (112,139 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (40,450 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (16,905 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (12,200 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 3,745 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 930 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت ( 695جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (110جرام).

(2823) قرص مخدر.

.فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (204قطعة سلاح نارى بحوزة 145 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(59) بندقية آلية.

(33) بندقية خرطوش .

(7) طبنجات.

(105) فرد محلى .

(950) خزينة متنوعة.

(485) طلقة مختلفة الأعيرة .

,فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (85551) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(349) حكم جناية.

(27655) حكم حبس جزئى.

(4655) حكم حبس مستأنف.

(41774) حكم غرامة.

(11118) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيلعصابى ضما (6) متهمين إرتكبوا (17) واقعة متنوعة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (45) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (13) متهم.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (16) دراجة نارية مبلغ بسرقتها.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (236) دراجة نارية مخالفة.