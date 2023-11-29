أمرت جهات التحقيق بشبين القناطر بالقليوبية، بحبس تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص يتزعمهم شخص يدعي بشلة، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد، في واقعة وفاة شخص يدعى (مصطفى. ص)، سائق توك توك، حيث خطط لجريمتهم على أن تقوم إحدى السيدات باستدرج المجني عليه بحجة توصيلها، لإحدى المناطق المحددة لارتكاب الجريمة، وعندما وصل إلى منطقة الحادث أطلق بشلة عيارا ناريا من فرد خرطوش أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

حبس عصابة" بشلة بتهمة إنهاء حياة سائق توك توك بشبين القناطر

كما كشفت التحريات الأولية أن المتهم الأول يدعى أحمد.ر 24 سنة وشهرته" بشلة"، اشترك مع سيدة لاستدراج السائق وآخرين في تنفيذ الواقعة لسرقة التوك توك الخاص بالمجني عليه، وبعد ارتكاب الواقعة اختلفوا على تقسيم المسروقات فقام المتهم الرئيسي بقتل صديقه في عملية السرقة الأولى.

وتابعت التحريات، أن السيدة طلبت من المجني عليه توصيلها لأحد المقابر لقراءة الفاتحة على روح أحد أقاربها، وخلال السير في طريقه فوجئ بأن المتهمين يعترضونه وتعدى عليه المتهم بشلة على النحو السابق.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ إلى الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بإصابة سائق بطلق خرطوش وفارق الحياة قبل وصوله المستشفى، على الفور انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة وبإجراءات التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة، بشلة وسيدة و4 آخرين ومتهم هارب، وبعد ارتكاب الواقعة اختلفوا على تقسيم المسروقات فقام المتهم الرئيسي بقتل صديقه في عملية السرقة الأولى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس مسجل خطر لاتهامه بالتخلص من تاجر فاكهة بعيار نارى لخلافات مالية بشبين القناطر

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس عامل، له معلومات جنائية، لاتهامه بقتل تاجر فاكهة بدائرة مركز شبين القناطر، بسبب خلافات مالية بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعيار نارى من سلاح نارى فرد خرطوش، كما أمرت بالتحفظ على الأسلحة النارية المضبوطة بحوزته، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وبسؤال شقيقه عامل قرر بحدوث مشادة كلامية بين شقيقه وشخص لا يعلم بياناته تطورت لمشاجرة أطلق خلالها الأخير عيارا ناريا من فرد محلي كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابة شقيقه التي أودت بحياته ولاذ بالهرب، وعلل ذلك لخلافات مالية بينهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام، تم تحديد مرتكب الواقعة عامل له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز.

وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين - 3 بنادق خرطوش - عدد من الطلقات – مبلغ مالى وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع والمبلغ المالى حصيلة البيع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.