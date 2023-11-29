بابا الفاتيكان يدعو إلى استمرار الهدنة الإنسانية في غزة

دعا بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، اليوم الأربعاء، إلى استمرار الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين، بالإضافة إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال بابا الفاتيكان بحسب موقع فاتيكان نيوزالإخباري "نحن ندعو إلى السلام"، معربا عن قلقه من نقص المياه والخبز فضلا عن معاناة الأشخاص.

وأعرب عن أمله في أن تستمر الهدنة الجارية في غزة، حتى يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين، وحتى تتمكن المساعدات الإنسانية الضرورية من الدخول.

يذكر أن سريان هدنة من 4 أيام قابلة للتمديد بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة إسلامية (حماس) قد بدأ الجمعة الماضية وتم تمديدها يومين آخرين، وتوصلت إليها مصر وقطر إلى جانب الولايات المتحدة، حيث تنص هذه الهدنة على تبادل 50 رهينة محتجزة في غزة بـ150 معتقلا فلسطينيا لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وفي سياق متصل شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، على ضرورة إنهاء الممارسات التعسفية لسلطات الاحتلال ضد المدنيين العزل في غزة.

وقال السوداني - في منشور على موقع "إكس" إنه "في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نؤكد وقوفنا ودعمنا حق هذا الشعب في إقامة دولته على كامل الأرض الفلسطينية".

وشدد رئيس الوزراء على "ضرورة إنهاء الممارسات التعسفية لسلطات الاحتلال ضد المدنيين العزل في غزة"، داعيا جميع دول العالم إلى "إنهاء معاناة غزة، وما تعرضت له بسبب العدوان الأخير.

كما وجه المؤسسات الرسمية كافة بالاحتفاء باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يوافق يوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام.