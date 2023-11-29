عبور 7 شاحنات محملة بـ209 آلاف لتر سولار وغاز إلى قطاع غزة

أكد موفد قناة “القاهرة الإخبارية” في معبر رفح، بدخول 7 شاحنات وقود محملة بـ129 ألف لتر سولار، و80 ألف لتر من الغاز منزلي إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح، ودخول 242 شاحنة من المساعدات الإنسانية والإغاثية تدخل من معبر رفح باتجاه قطاع غزة.

معبر رفح

وأشار إلى وصول 9 مصابين و8 مرافقين لهم إلى معبر رفح ونقلهم للعلاج في المستشفيات المصرية.

الهدنة الإنسانية

مع استمرار الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومها الخامس على التوالي، ساد الهدوء القطاع، بعد أن استمر أكثر من 48 يومًا في حالة قصف مستمر لا يتوقف، وتمكنت الجهات المعنية من حصر حصيلة ما قام به العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة بشكل أكثر دقة، وذلك بالتزامن مع استخراج المزيد من الضحايا من تحت الأنقاض.