قوارب إسرائيلية تقصف غزة واعتداءات جديدة في اليوم السادس للهدنة

بالرغم من الهدنة المؤقتة للقتال الدائر بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والعدو الاسرائيلي المستمرة لليوم السادس، ووسط مناقشات حثيثة من أجل تمديدها، قامت قوات العدو الاسرائيلي باعتداءات جديدة، الامر الذي سوف يزيد من فاتورة الخروقات الاسرائيلية أمام المجتمع الدولي.

حيث قامت زوارق اسرائيلية باستهداف غرب محافظة خان يونس، جنوب القطاع، بالقذائف، وجاء هذا الخرق ليضاف إلى خرق سابق، أمس الثلاثاء، حين أطلقت قوات العدو الإسرائيلي النار بكثافة شرق مدينة خان يونس ورفح جنوب القطاع، فضلا عن مخيم الشاطئ شمال غزة، وحي الشيخ رضوان.

وكان مسؤول إسرائيلي طلب عدم نشر اسمه، أشار في وقت متأخر أمس إلى أن في حالة تمديد الهدنة فإن من المحتمل استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة أو تجديدها مرة أخرى.

كما أكد أن استمرار إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس "لن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى وقف دائم لإطلاق النار"، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

يشار إلى أن حماس كانت أعلنت أمس أن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد يتم تمديدها في المستقبل القريب لمدة يومين آخرين.

فيما تجري خلف الكواليس مناقشات ولقاءات حثيثة في الدوحة، بين مسؤولين إسرائيليين وقطريين وأميركيين ومصريين من أجل تمديد الهدنة، وتوسيع مفاوضات إطلاق سراح الأسرى لتشمل الرجال والجنود الإسرائيليين، بعدما اقتصرت حتى الآن على النساء والأطفال من الجانبين.