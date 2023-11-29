غلق 14 منشأة غذائية وصحية وصناعية فى الشرقية خلال نوفمبر

قال المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة الشرقية، أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة للتفتيش على «89» منشأة «80» منشأة غذائية و4 منشآت صحية و4 محطات تموين سيارات ومركز تجميل بمركز الزقازيق و حي أول وثان الزقازيق خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد أن تلك الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير «119» محضر ما بين «نظافة - سلامة وصحة مهنية، ومحاضر بيئة، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة، ومحاضر جنح صحية، وعدم التخلص الآمن من المخلفات» ، فضلاً عن إعدام «2.8» طن مواد غذائية «لحوم، وجبن ابيض، وشيكولاتة، ومخلل، وصلصة، وملح، وحليب، وحلويات» غير صالحة للإستخدام الآدمي بالإضافة لإعدام «665» لتر عصائر ومشروبات غازية، فضلاً عن غلق عدد «4» منشآت غذائية ومركز تجميل لعدم استيفاء إشتراطات السلامة والصحة المهنية والصحية والبيئية والإجراءات الإحترازية كما تم التوصية بغلق «10» منشآت بعد انتهاء الإجراءات القانونية تجاهها.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أكد على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمراكز الصحية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وشدد محافظ الشرقية، على إلزام المنشآت الغذائية والصحية بالتعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت إلى جانب إلزام العاملين بارتداء الزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات واستبدالها بشكل دوري والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي ، فضلاً عن التأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة ، والتخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية المواد الغذائية والأدوية حفاظاً على صحة المواطنين بالمحافظة.