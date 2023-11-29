ختام فعاليات برنامج تدريب المدربين في معهد إعداد القادة

اختتم معهد إعداد القادة فعاليات برنامج تدريب المدربين (TOT)، الذي عقد برعاية وزيري التعليم العالي والتضامن الاجتماعي، وبمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا والمتوسطة.

وصرح الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة ومدير معهد إعداد القادة، بأن البرنامج يأتي في إطار المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" الذي تشرف عليه الوزارة.

وأعرب مدير معهد إعداد القادة عن سعادته البالغة بتخريج هذه الدفعة من المدربين باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة بناء الأسر ونشر الوعي بأهمية الاستعداد السليم قبل الزواج.

تفاصيل اليوم الختامي للبرنامج في معهد إعداد القادة

وكان معهد إعداد القادة قد اختتم فعاليات اليوم الختامي لبرنامج تدريب المدربين، بحضور كل من الدكتورة رندة فارس مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة)، الدكتور أحمد عباس مسئول مبادرة مودة، وأحمد أبو المحاسن مدير عام إدارة رعاية الشباب بالوزارة.

وتضمن اليوم الختامي عقد محاضرة حول الأبعاد الطبية في العلاقات الأسرية، وحاضر فيها الدكتورة عفاف أبو العلا استشاري الصحة الإنجابية بوزارة الصحة، وناقشت الإجراءات الطبية قبل الزواج، ومنها إعطاء المشورة، واخذ التاريخ الطبي وإجراء الفحص الطبي، وإجراء التحاليل اللازمة وأخذ التطعيمات، كما تناولت امكانية تأخير الطفل الأول للتأقلم على الحياة الجديدة، والحديث عن وسائل تنظيم الأسرة.

كما تناولت القواعد الاساسية لرعاية السيدة الحامل، وتطرقت الى الآثار السلبية لزواج الأطفال مبكرا.

كما تم إقامة ورشة عمل لتقييم مهارات المتدربين في العرض والتقديم، استعدادًا لنشر المحتوى التدريبي للمشروع بين طلاب المعاهد العليا والمتوسطة.

وأشرف على فعاليات البرنامج الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد، الدكتور محمد الميهى، الدكتورة امانى خليل.