الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

استكمال فعاليات برنامج TOT لأعضاء هيئة التدريس في معهد إعداد القادة

برنامج معهد إعداد
برنامج معهد إعداد القادة

استكملت فعاليات برنامج تدريب المدربين (TOT)، الذي ينظمه معهد إعداد القادة، لأعضاء هيئة التدريس في المعاهد العليا والمتوسطة، ضمن إطار المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة).
 

معهد إعداد القادة يشهد انطلاق برنامج تدريب المدربين لأعضاء هيئة التدريس

معهد إعداد القادة ينظم برنامج تدريب أعضاء هيئة التدريس (TOT) بالمعاهد

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتورة رندة فارس مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة)، الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد.

محاضرات برنامج تدريب المدربين في معهد إعداد القادة 

وتضمنت فعاليات  برنامج تدريب المدربين في معهد إعداد القادة اليوم محاضرتين، الأولى بعنوان "الأبعاد الاجتماعية والنفسية في العلاقات الأسرية" وحاضر فيها الدكتور محمد فوزى والي المدرب المعتمد وعميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمنهور وتناول معرفة الحقوق والمسؤوليات من كل طرف تجاه اسرته واسرة الطرف الآخر، وتم تعريف الزواج وأهدافه،  وتوجيه النصائح الواجب اتباعها عند اختيار شريك الحياة، معايير اختيار شريك الحياة، وتوضيح عوامل نجاح الحياة الزوجية، ومنها الاجتماعية والنفسية والثقافية، وطرح تدريب عملى على كيفية التواصل الأسري.
كما تم مناقشة طرق التعامل مع المشاكل الزوجية، وتطرق الى توضيح العنف الأسري واشكاله وانواعه وخطورته.

وايضا تم مناقشة أسس التربية الأسرية الايجابية، واستعرض الأفكار المغلوطة المرتبطة بالزواج.

وانطلقت محاضرة الأبعاد الدينية فى العلاقات الأسرية ضمن برنامج تدريب المدربين في معهد إعداد القادة وتطرقت إلى توضيح مفهوم الزواج من منظور ديني، وتعريف الخطبة وحكم الخطبة، وشروط الزواج واستعراض الحقوق المتبادلة  بين الطرفين،  ورسائل زوجية من السنة النبوية.

وأفاد الدكتور كريم همام مستشار الوزير للانشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة،  أن هذا التدريب يساهم بأن يصبح الكوادر الأكاديمية الذين يتم تدريبهم سفراء لمشروع مودة.

وأوضح مدير معهد إعداد القادة أن التدريب يستهدف توفير المعلومات اللازمة ويستهدف ثلاث مستويات رئيسة تتمثل فى التوعية لبناء كيان أسرى ناجح.

واختتمت فعاليات اليوم من برنامج تدريب المدربين في معهد إعداد القادة بحفل عشاء "gala dinner " وسط حدائق المعهد بهدف تقارب المتدربين بين بعضهم البعض.
 

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