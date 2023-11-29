القبض على طرفي مشاجرة بالمواد الحارقة في البحيرة

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله بعض الأشخاص يقومون بالتشاجر وإلقاء أحدهم زجاجتين يحتويان على مادة قابلة للإشتعال بالطريق.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة كفرالدوار بمديرية أمن البحيرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول:(عامل بمقهى ، ووالدته وجارتهما) ، طرف ثان:(سائق مركبة "توك توك"، عاملان) بسبب خلاف على ثمن شراء هاتف محمول تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التعدى بالضرب، وقام الطرف الثانى بإلقاء زجاجتين تحويان مادة قابلة للإشتعال دون حدوث ثمة إصابات.

تم ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهما أيدوا ما سبق.