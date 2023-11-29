مهرجان رياضي في الألعاب الترويحية والترفيهية بنادي الشبان المسلمين بالغريزات

نظم نادي الشبان المسلمين بالغريزات التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج مهرجان رياضي في الألعاب الترويحية والترفيهية وذلك بمقر النادى بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة وضمن الخطة الداخلية للنادي.

ويهدف المهرجان إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وشغل أوقات الفراغ والرفع من اللياقة البدنية عن طريق ممارسة بعض المسابقات الرياضية والتعرف على كل ما هو جديد فى عالم الألعاب الترويحية وطرق التحكيم وأساليب التنظيم وزيادة التقارب والتعارف بين المشاركين حيث شهد المهرجان مشاركة ٦٠ شاب .

وشهد المهرجان تنظيم عدد من الأنشطة والمسابقات ومجموعة من الألعاب الترويحية وبعض البرامج الثقافية وتقديم جوائز تقديرية للفائزين والمشاركين.

يذكر أن فعاليات مهرجان الألعاب الترويحية تأتي من خلال حرص وزارة الشباب والرياضة على الاهتمام بالشباب وتنمية روح الولاء والانتماء وخلق جيل قادر على تحقيق التنمية تماشياً مع السياسة العامة للدولة.

وأشار الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج إلى أن المهرجان يهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة ورفع اللياقة البدنية عن طريق ممارسة بعض المسابقات الرياضية غير التقليدية ولإعداد جيل متزن قادر على الإعتماد على النفس.

وأكد محمد زكريا وكيل المديرية للرياضة على مدى دعم مديرية الشباب والرياضة بسوهاج لجميع الأندية الرياضية الخاضعة لمديرية الشباب والرياضة والوقوف على أماكن الضعف وتقويتها لتكون مؤسسة قادرة علي إنتاج جيل ناجح في جميع المجالات.

وفي نهاية اليوم سادت أجواء من الفرح والسرور بين الجميع وجرى التقاط بعض الصور التذكارية مع بعضهم البعض.