كواليس إنهاء حياة سائق توك توك علي يد "بشلة" وعصابته بشبين القناطر

تباشر جهات التحقيق بشبين القناطر بالقليوبية، التحقيق في واقعة مقتل شخص يدعى (مصطفى. ص)، سائق توك توك على يد تشكيل عصابي يتزعمه (أحمد. ر)، المعروف بـ بشلة، حيث خطط لجريمتهم علي أن تقوم إحدى السيدات باستدرج المجني عليه بحجة توصيلها، لإحدى المناطق المحددة لارتكاب الجريمة، وعندما وصل إلى منطقة الحادث أطلق بشلة عيارا ناريا من فرد خرطوش أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

ملابسات مقتل سائق توك توك بشبين القناطر

كما كشفت التحريات الأولية أن المتهم الأول يدعى أحمد.ر 24 سنة وشهرته" بشلة"، اشترك مع سيدة لاستدراج السائق وآخرين في تنفيذ الواقعة لسرقة التوك توك الخاص بالمجني عليه، وبعد ارتكاب الواقعة اختلفوا على تقسيم المسروقات فقام المتهم الرئيسي بقتل صديقه في عملية السرقة الأولى.

وتابعت التحريات، أن السيدة طلبت من المجني عليه توصيلها لأحد المقابر لقراءة الفاتحة على روح أحد أقاربها، وخلال السير في طريقه فوجئ بأن المتهمين يعترضونه وتعدى عليه المتهم بشلة على النحو السابق.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ إلى الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بإصابة سائق بطلق خرطوش وفارق الحياة قبل وصوله المستشفى، على الفور انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة وبإجراءات التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة، بشلة وسيدة و4 آخرين ومتهم هارب، وبعد ارتكاب الواقعة اختلفوا على تقسيم المسروقات فقام المتهم الرئيسي بقتل صديقه في عملية السرقة الأولى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

التحقيق في واقعة إنهاء حياة تاجر فاكهة علي يد آخر في القليوبية

كما تباشر جهات التحقيق بالقليوبية ، التحقيق في واقعة العثور علي جثة تاجر فاكهة له معلومات جنائية، بها رش خرطوش بالصدر والقدم اليسرى، لمركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية ، وبسؤال شقيقه عامل قرر بحدوث مشادة كلامية بين شقيقه وشخص لا يعلم بياناته تطورت لمشاجرة أطلق خلالها الأخير عيارا ناريا من فرد محلي كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابة شقيقه التي أودت بحياته ولاذ بالهرب، وعلل ذلك لخلافات مالية بينهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام، تم تحديد مرتكب الواقعة عامل له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز.

وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين - 3 بنادق خرطوش - عدد من الطلقات – مبلغ مالى وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع والمبلغ المالى حصيلة البيع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.