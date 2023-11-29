وكيل صحة سوهاج يوجه بتكثيف الحملات على الأسواق ومنافذ البيع

عقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج إجتماعا موسعا مع الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي بالمديرية وبحضور مفتش عام الأغذية وعدد من مفتشي الأغذية بالإدارات الصحية بنطاق المحافظة .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم بضرورة ضبط واحكام المتابعة والرقابة على سوق الغذاء ومنافذ تداول الأغذية بالمحافظة وكذلك لحرص وزارة الصحة على صحة وسلامة المواطن .

ومن جانبه قال وكيل وزارة الصحة والسكان أن الإجتماع ناقش جهود إدارة مراقبة الأغذية ودورها الهام والأساسي لضبط السوق وما يعرض به من منتجات وسلع غذائية .

وشدد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم على ضرورة تكثيف واستمرار الحملات الميدانية لمفتشي الأغذية على الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ البيع المختلفة بجميع الإدارات لمتابعة تلك المنافذ والمنتجات التي تطرحها للجمهور مؤكداً أن صحة وسلامة المواطن لا تهاون فيها مطلقاً لافتاً إلى أن وصول غذاء آمن وصحي للجمهور أمر هام جدا وغير مسموح بالتلاعب فيه .

وأكد وكيل الوزارة، ضرورة التعاون المستمر مع الجهات المعنية والرقابية الأخرى للمساعدة في ضبط الأسواق بمختلف أرجاء مدن وقرى المحافظة مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات ان وجدت .

وتم خلال الإجتماع الاتفاق بين جميع الحضور على عقد إجتماع نصف شهري لعرض نتائج وجهود إدارة مراقبة الأغذية .