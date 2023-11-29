الأب مايكل فايز يترأس ثانِ فعاليات نهضة صوم الميلاد بأخميم

يترأس الاب الكاهن مايكل فايز ، المدرس بالكلية الإكليريكية بالبلينا، الأحد المقبل، ثاني فعاليات نهضة صوم الميلاد المجيد بكنيسة مارجرجس بالعزبة والعرب التابعة لمطرانية أخميم وساقلتة، ذلك في تمام الساعة السادسة مساءً.

يستهل اللقاء بإقامة الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس الخاصة بنهضة صوم الميلاد، وسط حضور قبطي.



احتفل الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية ببدء صوم الميلاد المجيد الأحد الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.

وجاء هذا بعد وابل من مناسبات كان من أبرزها عيد الصليب المجيد والذي تحرص الكنيسة على اقامته لمدة 3 أيام في أوقات متفرقه بالعام الواحد.

أفاضت الكتب التاريخية المسيحية بعدد كبير من الشخصيات و الأحداث التي تعيد تذكير اجيال الأقباط بها خلال العام ورجحت السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي وتبين الصليب الحقيقي بعدما سخرت الملكة هيلانة جنودها وقواتها للبحث عن الصليب المنشود.