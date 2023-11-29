"رؤية مستقبلية للتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية".. مشاركة ناجحة لـ "كونتكت " كشريك تكنولوجي في قمة جامعة Eslsca التعليمية

شاركت شركة "كونتكت المالية القابضة " ، الرائدة في مجال التمويل غير المصرفي، بالقمة التعليمية لجامعةEslsca ، والتي أقيمت في أيام 25 و26 الماضيين بأحد فنادق القاهرة ، وهي اول قمة تعليمية تقيمها الجامعة ، وشهدت حضورًا كبيرًا من الأكاديميين والشركات الرائدة في مجال التعليم والتكنولوجيا المالية ، وتولت " كونتكت " دور الشريك التكنولوجي المالي في هذه القمة ، وقدمت خلالها ، رؤيتها وخبرتها في استغلال الطاقة النظيفة لصياغة حلول مالية مستدامة ، وتم تسليط الضوء على أهمية الاستدامة المالية وكيفية تحقيقها من خلال تكنولوجيا مبتكرة.

وأفادت " كونتكت " في بيان لها صباح اليوم أنه أثناء القمة تم عمل حوار مع السيد "سعيد زعتر" الرئيس التنفيذي لمجموعة "كونتكت " المالية القابضة تحت عنوان "التكنولوجيا المالية الخضراء نحو الترابط الأمثل"، بالأضافة إلي انعقاد جلسة حوارية ضمت السيد "عمر الفقي" العضو المنتدب لشركة " كونتكت كريدي تك "، وتضمنت الجلسة "مستقبل التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية"، وتم توضيح الرؤية المستقبلية للشركة في هذا المجال. وتسليط الضوء على أحدث التطورات التكنولوجية وكيفية تطبيقها في القطاع المالي لتحقيق نماذج أعمال مبتكرة وفعالة.، وكان ضمن المشاركات وجود ورش تعليمية أقيمت للحاضرين لتوفير فرص التعلم والتفاعل العملي في العديد من المجالات التعليمية.

وأكد بيان " كونتكت " على حرضها علي المشاركة في كل ما هو جديد فيما يخص الاستدامة وعالم التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، والذي يعتبر التوجه السائد في الوقت الحالي، وتعتبر هذه القمة خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين الأكاديميين والشركات في مجال التكنولوجيا المالية ، ومن المتوقع أن تسهم نتائج وتوصيات القمة التي تم التوصل إليها في تطوير مبادرات ومشاريع مستقبلية تعزز التحول الرقمي والاستدامة المالية.

وقال السيد عمر الفقي، العضو المنتدب لشركة "كونتكت كريدي تك" : نؤمن بأن التكنولوجيا المالية تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز التعليم وتحسين الوصول إلى الموارد والفرص التعليمية ونطور من منتجاتنا لكي نواكب التحول الرقمي والتطور التكنولوجي وذلك من خلال تبني الابتكارات التكنولوجية وتوفير طرق دفع متعددة وتطوير تطبيق "ContactNow" لكي نصل لأكبر قدر من العملاء وتقليل تنقلاتهم، ونسعى جاهدين لتطوير حلول مالية مستدامة تدعم التمويل الاستهلاكي وتعزز جودته. ومن جانبه عبر السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة "كونتكت المالية القابضة "، عن سعادته واعتزازه بالمشاركة في القمة التعليمية لجامعة " Eslsca "، كشريك تكنولوجي مالي في هذا الحدث المهم، وكان لدينا الفرصة لتسليط الضوء على دورنا في تعزيز دور الاستدامة والتحول الرقمي والابتكار المالي في قطاع التعليم.

كما عبر الرئيس التنقيذي لمجموعة " كونتكت المالية القابضة "، عن شكره وامتنانه لجامعة " Eslsca " لتنظيم هذه القمة المهمة، ولكل المشاركين الذين ساهموا في إثراء المناقشات وتبادل الخبرات. وأكد زعتر علي مواصلة " كونتكت " دعم الاستدامة والتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية في قطاع التعليم وفي جميع القطاعات من خلال المنتجات والخدمات التي نقدمها، ونتطلع إلى المزيد من الفرص للتعاون والابتكار في المستقبل."