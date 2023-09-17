مشاركة متميزة لقطاع التأمين في كونتكت المالية القابضة بملتقي رانديفو الخامس للتأمين

شارك قطاع التأمين في مجموعة شركات " كونتكت المالية القابضة " ، والذي يتألف من شركتي "ثروة للتأمين"، و"ثروة لتأمينات الحياة" في ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين للعام 2023 ،" رانديفو الخامس " الذي يعقد تحت عنوان: "صناعة التأمين .. المضي قدمًا نحو تخطي العقبات "، والذي يعقد اليوم في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2023 ويُعد هذا المؤتمر من أبرز الفاعليات في قطاع التأمين، حيث يجمع بين كبار القادة والمتخصصين في هذه الصناعة في مصر ومن جميع أنحاء العالم لتبادل الرؤى والمقترحات .

وقالت " كونتكت " في بيان لها صباح اليوم علي هامش المشاركة بالملتقي أن شركات التأمين التابعة لـ "كونتكت المالية القابضة " تلعب دوراً مهماً في هذا المؤتمر . حيث يشارك فيه كل من شركة "ثروة للتأمين" وشركة "ثروة لتأمينات الحياة" كرعاة رسميين لنقل الحضور ، وبالإضافة لهذا ، يشارك أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة "ثروة للتأمين"، كعضو في الجلسة الحوارية الخامسة بعنوان "شركة التأمين الناجحة في المستقبل"، وسيشارك أيضًا كمحكم في مسابقة "عزة عارفين للبحوث" لأبحاث التأمين التقنية. وسيتم الإعلان عن نتائج هذه المسابقة على هامش فعاليات الملتقى.

و قال أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة "ثروة للتأمين" وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين أن " المشاركة في المؤتمر الخامس " رانيدفو الخامس " في شرم الشيخ تعد فرصة مهمة لتعزيز التواصل مع قادة ومتخصصي صناعة التأمين والاستثمار من جميع أنحاء العالم. حيث يعتبر المؤتمر فرصة لعرض دورنا في توفير الحماية التأمينية على المستوى العالمي وتبادل المعرفة والخبرات مع الجمهور الحاضر بالإضافة إلى دورنا التأميني، وسعينا لتعزيز الجانب العلمي في صناعة التأمين".

ومن جانبه عبر رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة "ثروة لتأمينات الحياة" ، عن سعادته وفخره بالمشاركة في ملتقى شرم " رانديڤو الخامس " مشيراً : إلي أن هذا الملتقى العالمي الهام يجمع بين قادة وخبراء صناعة التأمين والاستثمار لتبادل الأفكار والتجارب وتعزيز التعاون في هذا المجال الذي أصبح أهم وأكبر حدث تأميني في المنطقة، حيث تفوق على مؤتمرات مماثلة تنظمها اتحادات إقليمية وقارية.

وأوضح أسعد أن ملتقى " شرم رانديفو " يعد فرصة مهمة للتواصل مع قادة الصناعة وتبادل الأفكار والتجارب ، مؤكداً : سنكون حاضرون بقوة في الجلسات والمناقشات التي تهم صناعة التأمين، وسنسعى دائمًا للمساهمة في تطوير هذا القطاع .

ومن جانبه أكد سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات " كونتكت المالية القابضة ورئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي " علي أن مشاركتنا في هذا الملتقى تشعرنا بالفخر بما وصلت إليه شركات قطاع التأمين بالمجموعة وتطورها المستمر.

وأشار رئيس إتحاد التمويل الاستهلاكي والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات " كونتكت المالية القابضة " ، إلي أنه يري مستقبلاً إيجابياً لصناعة التأمين في مصر عموما والقطاع التأميني في " كونتكت المالية القابضة " خاصة .

وكشف زعتر : أن " كونتكت " تمضي قدماً بقوة نحو تحقيق تقدم إيجابي ومستدام في هذه الصناعة،ونتطلع إلى مشاركة فعّالة في هذا الحدث الهام ، لصقل رؤيتنا لتطوير القطاع مستقبلاً .

وتابع زعتر : نتطلع إلى تعزيز التعليم المتبادل والتعاون بين اتحاد التمويل الاستهلاكي واتحاد التأمين، حيث يمكن لهذه التجارب المشتركة أن تسهم في تعزيز الصناعتين بشكل مستدام ومجدي.