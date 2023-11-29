ميلاد جيد: معرض الذهب والمجوهرات حقق رواجا واسعا في المبيعات المحلية والدولية

خلال ختام فعاليات المعرض الدولي الثالث للذهب والمجوهرات:

قال المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن معرض الذهب والمجوهرات قد شهد رواجا في مبيعات المنتجات المصرية سواء علي مستوى الأسواق المحلية أو الاتفاقات التصديرية للأسواق الدولية بناء علي استطلاعات الرأي المبدئية التي أجرتها الشعبة للعارضين خلال الفعاليات الختامية.



وأوضح ميلاد أن المعرض قد شهد زيادة في أعداد العارضين والذين بلغ عددهم حوالي 52 عارضا محليا ودوليا كما شهد ارتفاعا في عدد الوفود الدولية الزائرة وفعالية أكبر لتلك الزيارات في عقد اتفاقات تصديرية عن النسخ السابقة للمعرض.



ومن جانبه قال أسامة الجلا سكرتيرعام الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية أن مكتب اتحاد الغرف التجارية والذي أقيم داخل قاعة المعرض لتسجيل وضم شركات جديدة لعضوية الشعبة وإصدار كارنيهات التسجيل قد تلقى العديد من طلبات المشاركة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشعبة لأعضائها والمشاركة في اتخاذ القرار وعرض المقترحات ونقلها للجهات الرقابية المختصة بالحكومة المصرية في إطار جماعي داعم يعمل لصالح أبناء تلك المهنة بغض النظر عن حجم المؤسسة ورأس مالها.

جانب من المؤتمر



ومن جانبه أكد إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن النفيسة باتحاد الصناعات أن العام المقبل سيشهد تنمية كبيرة لصادرات المشغولات الذهبية المصرية للأسواق العالمية.

وقام الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتكريم أصحاب مصانع كل من جيد جولد، الجلاء ، كرمينا، إم بي جولد، أندريا وجورج، مصنع الهدي، ايجي ديموند، بي تي سي، جولد أسرا ، جوهرة مصر إيطاليا ’سرانا دايموند ’سام جولد، سويس جولد، صن جولد، كرمينا، لازوردي، ماستر جولد، ميلاد رؤوف، نيو إيجيبت جولد هارتشال الهندية للمجوهرات وهارمون للأحجار الكريمة والمجوهرات التركية

شهد الحفل الختامي لفعاليات المعرض اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين والمهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية والدكتور وديع أنطون نائب رئيس الشعبة والمهندس لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة والمهندس إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات والمهندس كريم شلبي رئيس الشركة المنظمة للمعرض وهيثم راضي المدير التنفيذي للشركة وقيادات من مصلحة الجمارك ومصلحة دمغ المصوغات والهيئة العامة للمعارض.